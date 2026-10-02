Italia U21, Camarda divide i quotidiani, ma Cisse fa impazzire tutti: le pagelle

Una vittoria importante per gli azzurrini di Baldini: l'Italia Under 21 ha battuto 1-0 l'Armenia con un gol a tempo scaduto di Cisse. Tre punti che tengono aperta la corsa dell'Italia al primo posto del girone per le qualificazioni degli Europei di categoria. Servirà battere la Polonia con almeno due gol di scarto. Occhi del Milan fissi sulle prestazioni proprio di Alphadjo Cisse e Francesco Camarda. Ecco le pagelle dell'attaccante rossonero dai maggiori quotidiani sportivi italiani.

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5.5 da 'La Gazzetta dello Sport': "Ne prende tante da Hakobyan, cerca spazi che non ci sono".

"Ne prende tante da Hakobyan, cerca spazi che non ci sono". 6 da 'Il Corriere dello Sport'.

6 da 'Tuttosport': "Encomiabile per la volontà, ha avuto occasioni, però Ghazaryan era in palla".

Una partita per nulla facile per Camarda che non ha avuto molte opportunità contro un'Armenia molto stretta e bassa a coprire la propria porta. Una gara comunque molto importante per il giovane attaccante del Milan: Camarda ha ritrovato la titolarità ed è fondamentale che metta minuti sulle gambe in vista di un calendario d'ottobre pesantissimo per il Milan. Tra la Serie A e l'Europa League ci saranno possibilità anche per la prima punta. Ci sembra comunque ingenerosa la bocciatura de 'La Gazzetta dello Sport' visto che Camarda si è impegnato tantissimo e non ha sprecato occasioni da gol.

Le pagelle da urlo di Alphadjo Cisse e il messaggio a Roberto Mancini

7.5 da 'La Gazzetta dello Sport': "Qualità superiore negli ultimi trenta metri: colpisce un incrocio, poi il rigore guadagnato, ancora un'altra occasione e il gol".

"Qualità superiore negli ultimi trenta metri: colpisce un incrocio, poi il rigore guadagnato, ancora un'altra occasione e il gol". 7.5 da 'Il Corriere dello Sport'.

7.5 da 'Tuttosport': "Una traversa, un gol, tante occasioni create: se siamo ancora in corsa per qualificarci come primi lo dobbiamo a lui".

Alphadjo Cisse è stato decisivo. Ecco le sue pagelle.

Il trequartista rossonero è stato devastante dominando in lungo e in largo la partita e dimostrando di essere di una categoria superiore rispetto all'Under 21. Un segnale chiaro anche a Mancini: Cisse è prontissimo per l'Italia dei grandi e può fare già la differenza come l'ha già fatta nel Milan.