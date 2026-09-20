Dopo una stagione passata al Lecce, Francesco Camarda, giovane gioiello del Milan, era stato indicato dallo stesso Ruben Amorim come un giocatore importantissimo per la squadra rossonera. La realtà però, ad oggi, sembra essere ben diversa.

Milan, poco spazio per Camarda

Visti i problemi realizzativi di Goncalo Ramos, attaccante arrivato in estate dalper più di 70 milioni di euro, lo spazio per il giovane italiano ci starebbe eccome. Il classe 2008, però, si è visto molto poco, anzi pochissimo, contro la, non avendo neanche modo di poter incidere nel migliore dei modi.

La domanda che tutti si pongono, però, è una sola: Amorim non vuole schierarlo perchè ancora non lo ritiene pronto? Nel frattempo, però, il giovane calciatore, nei mesi scorsi, ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri fino al giugno del 2031, vantando anche 13 presente in Serie A e ben quattro in Champions League. Il suo percorso, cosa da non dimenticare, è stato condizionato anche da una bruttissima operazione alla spalla.

Il Milan, comunque, si è imposto una sorta di legge interna: bisognerà valorizzare al meglio le pedine provenienti dal settore giovanile, proprio come lui e Comotto. Le occasioni arriveranno sicuramente, proprio perchè Amorim si è dato l'obiettivo di scrutare tutti in vista del mercato di gennaio. Se il giovane non verrà ritenuto pronto, ecco che ritorna l'ombra del prestito secco, mirato per far crescere il calciatore.