Milan, Gonçalo Ramos fermo a un gol. I dati ai tempi del PSG sorprendono: ecco perché

Il Milan scende in campo questa sera contro il Lecce e in attacco continua a puntare su Gonçalo Ramos: il portoghese resta al centro del reparto rossonero e deve ritrovare il gol, dopo la sola rete segnata contro il Venezia nelle prime quattro partite in Serie A.

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Tutti i numeri e le statistiche di Gonçalo Ramos

Presenze da titolare: 4.

4. Minuti giocati: 355.

355. Distanza percorsa a partita: 10.4 km.

10.4 km. Gol: 1.

1. xG (Gol attesi): 1.55.

1.55. Tiri totali a partita: 3.5.

3.5. Assist: 0.

0. xA (Assist attesi): 0.09.

0.09. Passaggi precisi a partita: 16.3 (74%).

16.3 (74%). Palloni recuperati a partita: 2.0.

2.0. Totale duelli vinti a partita: 6.0 (46%).

6.0 (46%). Dribbling réussiti a partita: 0.3 (17%).

0.3 (17%). Grandi occasioni fallite: 5.

5. Frequenza realizzativa (in minuti): 355 minuti.

Il trend storico al PSG e il piano di Ruben Amorim

Ecco le sue statistiche fino a questo momento (dati da Sofascore):Il dato molto interessante lo riporta 'La Gazzetta dello Sport': nel 2023-24 Ramos era rimasto a secco in tutte e cinque le prime uscite stagionali e in generale nelle sue stagioni con il PSG non ha mai fatto di meglio rispetto alla partenza vista con i rossoneri. In quella stagione chiuse con 14 gol. La stagione successiva si sbloccò solo a novembre segnando complessivamente 19 reti.

È quindi una tendenza quella di Gonçalo Ramos: parte a rilento per poi prendere continuità e segnare gol su gol. Per il Diavolo però potrebbe essere un risco: al momento il portoghese è l'unico vero riferimento offensivo (Camarda ha giocato pochi minuti solo contro la Lazio) e quindi serviranno i suoi gol il prima possibile.

Per questo sarà fondamentale il lavoro di Ruben Amorim: serve mettere a suo agio l'attaccante portoghese che non ha ancora ricevuto molti palloni per poter segnare. Non è un caso che contro il Venezia ha trovato la rete: quella gara di San Siro è stata l'unica in cui ha avuto opportunità importanti costantemente.