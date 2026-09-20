Milan, Gonçalo Ramos fermo a un gol. I dati ai tempi del PSG sorprendono: ecco perché

Ramos al centro dell'attacco del Milan contro il Lecce. L'analisi della Gazzetta dello Sport sulla tendenza del bomber e il piano tattico a San Siro
Cosa frena il Milan? Dalla gestione di Amorim a un dubbio su Ramos
Il Milan scende in campo questa sera contro il Lecce e in attacco continua a puntare su Gonçalo Ramos: il portoghese resta al centro del reparto rossonero e deve ritrovare il gol, dopo la sola rete segnata contro il Venezia nelle prime quattro partite in Serie A.
Tutti i numeri e le statistiche di Gonçalo RamosEcco le sue statistiche fino a questo momento (dati da Sofascore):
- Presenze da titolare: 4.
- Minuti giocati: 355.
- Distanza percorsa a partita: 10.4 km.
- Gol: 1.
- xG (Gol attesi): 1.55.
- Tiri totali a partita: 3.5.
- Assist: 0.
- xA (Assist attesi): 0.09.
- Passaggi precisi a partita: 16.3 (74%).
- Palloni recuperati a partita: 2.0.
- Totale duelli vinti a partita: 6.0 (46%).
- Dribbling réussiti a partita: 0.3 (17%).
- Grandi occasioni fallite: 5.
- Frequenza realizzativa (in minuti): 355 minuti.
Il trend storico al PSG e il piano di Ruben AmorimIl dato molto interessante lo riporta 'La Gazzetta dello Sport': nel 2023-24 Ramos era rimasto a secco in tutte e cinque le prime uscite stagionali e in generale nelle sue stagioni con il PSG non ha mai fatto di meglio rispetto alla partenza vista con i rossoneri. In quella stagione chiuse con 14 gol. La stagione successiva si sbloccò solo a novembre segnando complessivamente 19 reti.
È quindi una tendenza quella di Gonçalo Ramos: parte a rilento per poi prendere continuità e segnare gol su gol. Per il Diavolo però potrebbe essere un risco: al momento il portoghese è l'unico vero riferimento offensivo (Camarda ha giocato pochi minuti solo contro la Lazio) e quindi serviranno i suoi gol il prima possibile.
Per questo sarà fondamentale il lavoro di Ruben Amorim: serve mettere a suo agio l'attaccante portoghese che non ha ancora ricevuto molti palloni per poter segnare. Non è un caso che contro il Venezia ha trovato la rete: quella gara di San Siro è stata l'unica in cui ha avuto opportunità importanti costantemente.
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