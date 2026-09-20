Il tabellino con formazioni, cambi, marcatori, ammoniti, espulsi della partita della 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 tra rossoneri e giallorossi
Milan-Lecce 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Tabellino Milan-Lecce 3-0Torna a vincere, dopo due pareggi consecutivi in campionato e una sconfitta in Europa League, il Milan di Rúben Amorim. Lo fa liquidando il Lecce di Eusebio Di Francesco, nella notte in cui lo stadio di 'San Siro' compie 100 anni, con un netto e perentorio 3-0. Nel primo tempo, al 14', sul lancio ben calibrato di Strahinja Pavlović, controllo di destro e tiro di sinistro per Christian Pulisic, che torna al gol con il Milan dopo nove mesi. Per la prima rete del Diavolo in un primo tempo in questo campionato. Nella ripresa, i rossoneri sono ancora più sciolti nel gioco e cinici sotto porta. Al 61', al termine di una bellissima azione corale, arriva il raddoppio di Adrien Rabiot e una decina di minuti più tardi (73'), ben imbeccato in profondità da un Gonçalo Ramos molto altruista, è il neo-entrato Diego Moreira a siglare il suo primo gol in casa in questa stagione. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Lecce 3-0.
MILAN-LECCE 3-0
Marcatori: 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze (88' Camarda), Modrić (76' Musah), Rabiot, Estupiñán (76' Bartesaghi); Pulisic (70' Loftus-Cheek), Saelemaekers (70' Moreira); Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, F. Terracciano, Tomori, Comotto, Jashari, Cisse, Hutchinson. Allenatore: Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilić (70' Kaba), Maleh (70' Ngom); Pierotti (82' N'Dri), Štulić (46' Esteban), Monteiro (70' Fatah). A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Jean, Ndaba, Scott, Fofana, Gorter. Allenatore: Di Francesco.
Arbitro: La Penna di Roma 1.
Ammoniti: 58' Veiga (L)
Espulsi: nessuno.
Note: al 55' annullato un gol a Pavlović (M) per fuorigioco.
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