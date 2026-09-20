Tabellino Milan-Lecce 3-0

Torna a vincere, dopo due pareggi consecutivi in campionato e una sconfitta in Europa League, ildi. Lo fa liquidando ildi, nella notte in cui lo stadio di 'San Siro' compie 100 anni, con un netto e perentorio. Nel primo tempo, al, sul lancio ben calibrato di Strahinja Pavlović, controllo di destro e tiro di sinistro per, che torna al gol con il Milan dopo nove mesi. Per la prima rete del Diavolo in un primo tempo in questo campionato. Nella ripresa, i rossoneri sono ancora più sciolti nel gioco e cinici sotto porta. Al, al termine di una bellissima azione corale, arriva il raddoppio die una decina di minuti più tardi (), ben imbeccato in profondità da un Gonçalo Ramos molto altruista, è il neo-entratoa siglare il suo primo gol in casa in questa stagione. Vediamo insieme, ora, dunque, ilcompleto di

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze (88' Camarda), Modrić (76' Musah), Rabiot, Estupiñán (76' Bartesaghi); Pulisic (70' Loftus-Cheek), Saelemaekers (70' Moreira); Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, F. Terracciano, Tomori, Comotto, Jashari, Cisse, Hutchinson. Allenatore: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilić (70' Kaba), Maleh (70' Ngom); Pierotti (82' N'Dri), Štulić (46' Esteban), Monteiro (70' Fatah). A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Jean, Ndaba, Scott, Fofana, Gorter. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Ammoniti: 58' Veiga (L)

Espulsi: nessuno.

Note: al 55' annullato un gol a Pavlović (M) per fuorigioco.