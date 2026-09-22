Milan, nuovi valori di mercato: boom per Moreira e Cisse. Ecco chi cala

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Il calciomercato estivo è finito e il sito Transfermarkt ha appena aggiornato i valori dei calciatori anche in Serie A. Per quanto riguarda il Milan sono nove i giocatori che sono saliti di valore rispetto all'ultimo aggiornamento.

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I nuovi valori Transfermarkt: i calciatori del Milan in crescita

Christian Comotto: aumento di valore da 5 milioni di euro con il suo valore attuale oggi fissato a 10 milioni di euro ;

aumento di valore da 5 milioni di euro con il suo valore attuale oggi fissato a ; Diego Moreira: oggi vale 45 milioni di euro con un incremento sensibile di 20 milioni di euro rispetto all'ultimo aggiornamento;

oggi vale con un incremento sensibile di 20 milioni di euro rispetto all'ultimo aggiornamento; Alphadjo Cisse: il trequartista classe 2006 oggi vale 20 milioni di euro (più 13 milioni);

il trequartista classe 2006 oggi vale (più 13 milioni); Koni De Winter: il difensore sale a un valore di 25 milioni di euro (+2);

il difensore sale a un valore di (+2); Samuel Chukwueze: il suo cartellino si attesta a 20 milioni di euro (+2);

il suo cartellino si attesta a (+2); Yunus Musah: cresce fino a quota 18 milioni di euro (+6).

Alcuni profili giovanissimi sono di poco aumentati: si parla di Vladimirov (0,8 milioni di euro, +0,65) e Ossola (0,8 milioni di euro, +0,5), il portiere Torriani (2 milioni di euro, +1,2) e Christian Comotto. I rialzi più significativi nel dettaglio:

Il valore di Gonçalo Ramos resta fermo a 50 milioni di euro. Cisse e Moreira hanno avuto un impatto clamoroso nel Milan: 5 gol in due in 5 partite di campionato. Il classe 2006 ha dimostrato un talento e delle potenzialità pazzesche e ora ha un valore più in linea rispetto alle sue qualità.

Moreira è stato pagato più di 50 milioni di euro con tante polemiche che parlano di un calciatore pagato troppo dal Milan. Dopo poche partite il suo valore è già sui 45 milioni di euro. Viste le potenzialità e il grande impatto avuto in Serie A, il suo valore non può che crescere in futuro. Per il Milan si prospettano due grandi investimenti sia sul campo sia dal punto di vista economico.

I ribassi di mercato: chi perde valore nella rosa rossonera

Christian Pulisic: dopo un 2026 complesso, ha perso 5 milioni di euro di valore (oggi ne vale 35 milioni );

dopo un 2026 complesso, ha perso 5 milioni di euro di valore (oggi ne vale ); Fikayo Tomori: scende a quota 10 milioni di euro (-7);

scende a quota (-7); Ruben Loftus-Cheek: si attesta a 5,5 milioni di euro (-3);

si attesta a (-3); Ardon Jashari: cala a 22 milioni di euro (-2);

cala a (-2); Alexis Saelemaekers: scivola a 18 milioni di euro (-2);

scivola a (-2); Warren Bondo: cala ed è quotato a 4 milioni di euro (-2).

Ci sono altri calciatori che sono calati nella griglia degli aggiornamenti:

Valori in calo normali per i calciatori del Milan: Pulisic ha segnato il suo primo gol nel 2026 con il Milan solo domenica scorsa contro il Lecce e ha avuto un girone di ritorno da incubo, sia per le prestazioni in campo sia per gli infortuni. Certo, fa storcere un po' il naso che un calciatore del suo livello non valga nemmeno 40 milioni di euro. Tomori e Loftus-Cheek avranno probabilmente sempre meno spazio, così come Bondo che è ancora fuori rosa. Saelemaekers può risalire nell'arco della stagione, visto che può trovare spazio importante nella trequarti di Ruben Amorim.