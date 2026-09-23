Reduce dal pesante fallimento della passata stagione, culminato con la mancata qualificazione nell'Europa che conta, il Milan rischia di dover mandare in archivio un'altra annata amara sul fronte continentale. Secondo le ultimissime proiezioni statistiche elaborate da Opta per la stagione calcistica 2026-2027, la compagine rossonera non riuscirà a centrare il pass per la fase a gironi della prossima Champions League. Come ormai da tradizione in concomitanza con le prime battute del campionato, sono stati diffusi i risultati della simulazione matematica per la classifica finale di Serie A, calcolata incrociando algoritmi predittivi e dati storici delle venti partecipanti.

Le percentuali del Milan di Rúben Amorim: solo il 5% di sognare lo Scudetto

I calcoli effettuati dalla macchina generano una serie di percentuali dettagliate relative a ogni singolo piazzamento sul terreno di gioco, definendo le reali chance di vittoria del titolo nazionale, di approdo nelle tre competizioni europee o di retrocessione nella serie cadetta. Per il Milan guidato in panchina dal tecnico portoghese, il verdetto numerico si rivela alquanto impietoso: i rossoneri sono accreditati di unfinale nel tabellone, con una quota media stimata dicomplessivi al termine delle trentotto giornate di campionato.

Proiezione Opta Serie A 2026-2027

Le speranze di vedere la sponda rossonera del naviglio trionfare in ottica Scudetto si assottigliano drasticamente, fermandosi a una percentuale minima pari al 5,46%. Il dato che desta maggiore preoccupazione nell'ambiente di Via Aldo Rossi riguarda però l'accesso all'Europa principale: il super computer assegna infatti al club milanista appena il 37,24% di probabilità di chiudere la stagione all'interno delle prime quattro posizioni, un valore che certifica le enormi difficoltà strutturali individuate dall'algoritmo nel cammino della rosa di Amorim.

La griglia Champions e la lotta salvezza: Como e Roma volano, Napoli settimo

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La griglia virtuale disegnata dallo studio di Opta delinea gerarchie ben precise per i vertici del calcio italiano. A conquistare lo Scudetto e il primo posto in classifica sarebbe l'Inter con una proiezione di 78,18 punti, seguita a ruota da una sorprendente Roma salda in seconda posizione a quota 73,15 punti. I restanti due pass per la massima competizione europea verrebbero clamorosamente strappati dal Como della famiglia Hartono, vera e propria rivelazione statistica accreditata di ben 67,70 punti finali, e dalla Juventus che agguanterebbe l'ultimo slot utile a quota 67,13 punti.Di conseguenza, il Milan (63,96 punti) verrebbe retrocesso nel tabellone della prossima Europa League in compagnia della Lazio, posizionata subito dietro con un bottino stimato di 62,75 punti. Forte ridimensionamento anche per il Napoli, confinato al settimo posto a quota 61,53 punti e costretto ad accontentarsi della qualificazione ai preliminari di Conference League. Sul fondo della graduatoria, l'algoritmo emette le sue sentenze definitive anche per quanto concerne la lotta per non retrocedere: il verdetto matematico sancisce la discesa in Serie B per il Parma (38,53 punti), per il Genoa (37,70 punti) e infine per il Venezia, fanalino di coda staccato a quota 30,16 punti complessivi.