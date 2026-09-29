Le grandi manovre del Milan sul fronte calciomercato non si fermano mai, con l'area scout del club rossonero sempre molto attenta ai migliori profili del nostro campionato. Secondo le ultime indiscrezioni, i fari del club di Via Aldo Rossi si sono accesi con decisione su Paul Mendy, giovanissimo centravanti senegalese di proprietà del Cagliari. Il classe 2007 si sta imponendo come uno dei talenti più cristallini della sua generazione, attirando su di sé le attenzioni delle principali big della Serie A.

Chi è Paul Mendy: il gioiello del Cagliari che piace al Milan

L'attaccante diciannovenne ha attirato le attenzioni degli osservatori rossoneri grazie a un mix straripante di potenza fisica e senso del gol. Il Cagliari si è assicurato le prestazioni del calciatore africano nel febbraio del 2025, anticipando una folta concorrenza internazionale. Consapevole del valore del ragazzo, portato in Prima Squadra nel marzo di quest'anno, la società sarda guidata dal Presidente Tommaso Giulini ha subito blindato il calciatore con un contratto a lunghissima scadenza, valido fino al 30 giugno 2031.

L'inserimento del Milan sul ragazzo si sposa alla perfezione con la filosofia di mercato sulla 'linea verde' tanto cara alla proprietà RedBird, ma l'operazione si preannuncia complessa. Attualmente, la valutazione di mercato di Paul Mendy si attesta intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra base importante destinata inevitabilmente a lievitare se il rendimento del senegalese dovesse continuare a mantenere questi standard elevati nella massima serie italiana, costringendo il Milan a pianificare un assalto concreto già in vista delle prossime sessioni di mercato.

I numeri di Paul Mendy: dalla Primavera al debutto in Serie A

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L'ascesa del giovane bomber africano in Sardegna è certificata da statistiche di assoluto spessore, che giustificano il forte interessamento della dirigenza milanista. Nel suo percorso iniziale con la maglia della Primavera del Cagliari, Mendy ha letteralmente dominato la categoria, mettendo a referto un bottino di 16 gol e 5 assist nelle sue prime 32 apparizioni ufficiali con la rappresentativa giovanile degli isolani. Prestazioni devastanti che hanno spinto lo staff tecnico sardo a promuoverlo in pianta stabile in Prima Squadra.L'impatto con il calcio dei grandi e con la Serie A è stato altrettanto promettente. Pur partendo inizialmente dalla panchina per assimilare i ritmi del massimo campionato, l'attaccante senegalese ha già trovato la via della rete 4 volte in 16 gare: ha siglato di recente una doppietta in casa dell'Atalanta che ha regalato tre punti preziosi al Cagliari di Fabio Pisacane in ottica salvezza. La sua capacità di incidere sia a livello giovanile sia nel calcio professionistico conferma le ottime relazioni degli scout del Diavolo, pronti a scommettere sul classe 2007 per il futuro del reparto offensivo rossonero. Vedremo nelle prossime settimane se l'interesse del Milan per Mendy si tramuterà in un concreto tentativo per la sessione invernale o estiva di mercato.