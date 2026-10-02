L'ultima operazione in uscita della finestra estiva di calciomercato del Milan è stata la cessione temporanea di Youssouf Fofana. Dopo una rocambolesca trattativa con il Lione, il centrocampista francese si è trasferito in prestito secco al Siviglia, che coprirà appena l'8% del suo ingaggio da 5,5 milioni di euro lordi a stagione. In Spagna, il classe 1999 si sta mettendo in mostra con un avvio di stagione che sta superando di gran lunga le aspettative.

Milan, l'avvio di stagione di Fofana al Siviglia

Le parole del suo allenatore

“Non ci aspettavamo mai di acquistarlo, ma ti racconto com’è andata. Saranno state le 19:00, io ero al club e Fofana stava andando all’Olympique Lione, ma c’è stato un problema di tesseramento: a quel punto ce l’hanno offerto. Lo hanno offerto a diverse squadre e noi gli abbiamo offerto tutto quello che ci rimaneva del tetto salariale o del margine di spesa. Non ci abbiamo pensato due volte, perché era un calciatore per noi impossibile. Lo stipendio è pagato per la maggior parte dal Milan: ci è piovuto dal cielo come un regalo”.

La formula che 'salva' il Milan

Arrivato a poche ore dal gong di mercato, nel giro di poche settimaneè già diventato un titolare inamovibile del, attualmente 5° in Liga alle spalle di Barcellona, Atletico Madrid, Betis e Real Madrid. Le presenze complessive sono quattro, di cui tre dal 1' minuto, a cui si aggiunge la rete realizzata al 'Camp Nou' contro i Blaugrana (qui il video) . In Andalusia sono rimasti subito esterrefatti dalle prestazioni del francese, che si è già conquistato il soprannome diallenatore del, ha raccontato alcuni retroscena sulla trattativa con il Milan perai microfoni di 'Partidazocope':Con questo inizio di stagione, il classe 1999 sta facendo ricredere parte dei tifosi rossoneri. Anchepotrebbe essersi pentito di averlo escluso dal progetto, ma ilha ancora una carta da giocarsi.

Al termine della stagione 2026/2027, Fofana farà ritorno a Milanello. Nell'accordo con il Siviglia non è stato inserito alcun diritto di riscatto né una prelazione su una cessione futura. Questo significa che se il club spagnolo avesse intenzione di trattenere in Andalusia il centrocampista francese dovrebbe trattare direttamente con il Milan. Il contratto che lega l'ex Monaco al club rossonero resta valido fino al 30 giugno 2028.