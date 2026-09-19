Sta andando alla grande l'avventura in Spagna di Youssouf Fofana, che l'ultimo giorno di mercato ha lasciato il Milan in prestito secco per trasferirsi al Sivigia. Dopo un avvio di stagione convincente, il centrocampista francese ha realizzato il suo primo gol con la maglia del club andaluso. L'avversario non è per niente banale: il Barcellona di Lamine Yamal.

Ex Milan, Fofana in gol contro il Barcellona: il video

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Il futuro di Fofana

È proprioa dare il via all'azione, scucchiaiando e trovando libero sulla destraL'esterno portoghese punta Eric Garcia, prende il fondo e crossa il pallone verso il centro dell'area: l'ex centrocampista delanticipa tutti sul primo palo e realizzail gol del momentaneo 1-0.Con questo inizio di stagione, il classe 1999 sta facendo ricredere parte dei tifosi rossoneri. Anchepotrebbe essersi pentito di averlo escluso dal progetto, ma ilha ancora il coltello dalla parte del manico.Al termine della stagione 2026/2027,farà ritorno a Milanello. Nell'accordo con il Siviglia non è stato inserito alcun diritto di riscatto né una prelazione su una cessione futura. Questo significa che se il club spagnolo avesse intenzione di trattenere in Andalusia il centrocampista francese dovrebbe trattare direttamente con il. Il contratto che lega l'ex Monaco al club rossonero resta valido fino al