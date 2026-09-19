Youssouf Fofana, centrocampista di proprietà del Milan in prestito al Siviglia, segna il gol del vantaggio contro il Barcellona: il video della rete
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Sta andando alla grande l'avventura in Spagna di Youssouf Fofana, che l'ultimo giorno di mercato ha lasciato il Milan in prestito secco per trasferirsi al Sivigia. Dopo un avvio di stagione convincente, il centrocampista francese ha realizzato il suo primo gol con la maglia del club andaluso. L'avversario non è per niente banale: il Barcellona di Lamine Yamal.
Ex Milan, Fofana in gol contro il Barcellona: il videoÈ proprio Fofana a dare il via all'azione, scucchiaiando e trovando libero sulla destra Felix Correia. L'esterno portoghese punta Eric Garcia, prende il fondo e crossa il pallone verso il centro dell'area: l'ex centrocampista del Milan anticipa tutti sul primo palo e realizza di testa il gol del momentaneo 1-0.
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Il futuro di FofanaAl termine della stagione 2026/2027, Fofana farà ritorno a Milanello. Nell'accordo con il Siviglia non è stato inserito alcun diritto di riscatto né una prelazione su una cessione futura. Questo significa che se il club spagnolo avesse intenzione di trattenere in Andalusia il centrocampista francese dovrebbe trattare direttamente con il Milan. Il contratto che lega l'ex Monaco al club rossonero resta valido fino al 30 giugno 2028.
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