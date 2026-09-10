Le frenetiche ore conclusive dell'ultima sessione di calciomercato hanno regalato una svolta definitiva al futuro di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, inserito a metÃ agosto nella lista degli "epurati" del Milan di RÃºben Amorim â€” insieme a David Odogu, Fikayo Tomori, Christopher Nkunku e Santiago GimÃ©nez â€”, Ã¨ riuscito a trovare una sistemazione in extremis. Dopo il definitivo naufragio dei negoziati con l'Olympique Lione, il mediano ha firmato a notte inoltrata con il Siviglia, trasferendosi ufficialmente ne LaLiga spagnola.

I dettagli economici dell'affare: il Milan paga quasi tutto l'ingaggio

L'operazione che ha portato il calciatore transalpino in Andalusia si Ã¨ concretizzata sulla base di un prestito secco e gratuito fino al 30 giugno 2027. Un affare d'oro per il club iberico, soprattutto dal punto di vista economico: gli accordi prevedono infatti che ben il 92% dello stipendio del giocatore resti a carico del club rossonero.

Il Siviglia Ã¨ riuscito cosÃ¬ ad assicurare al tecnico LuÃ­s GarcÃ­a Plaza il rinforzo tanto atteso per la linea mediana, investendo soltanto l'8% degli emolumenti complessivi dell'ex Monaco. Fofana saluta temporaneamente Milano dopo aver collezionato due stagioni intense con la maglia del Diavolo, impreziosite da 88 presenze totali, 3 gol e 13 assist forniti ai compagni.

L'esordio con il Siviglia e le prime parole di Fofana

Il centrocampista, che ha scelto di indossare la maglia numero 24 dei, ha giÃ fatto il suo debutto ufficiale domenica scorsa nel match pareggiato 1-1 contro l'Espanyol, subentrando al minuto 53 al posto di Giorgi Kochorashvili. Durante la conferenza stampa di presentazione, il neo-giocatore biancorosso ha espresso tutta la sua soddisfazione per la nuova avventura.

«Lâ€™adattamento sta procedendo molto bene â€” ha spiegato il francese ai suoi nuovi tifosi â€”. Sono in una grande squadra, con compagni importanti che mi hanno accolto benissimo fin dal primo giorno. Mi sono integrato rapidamente, ho giÃ avuto la possibilitÃ di giocare i primi minuti sul terreno di gioco e avverto pienamente la fiducia di tutto lo staff tecnicoÂ».

La stoccata al Milan: "Do la prioritÃ a chi mi vuole davvero"

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Fofana non ha perÃ² risparmiato una frecciatina nei confronti della dirigenza di Via Aldo Rossi, commentando le modalitÃ con cui Ã¨ stato gestito il suo addio nelle battute conclusive della sessione estiva: Â«Si Ã¨ fatto tutto negli ultimissimi minuti di mercato, ma quando ho ricevuto il contatto diretto da parte dei dirigenti del Siviglia mi sono convinto molto rapidamente a sposare questo progetto.: ho dato la mia parola e nel giro di poche ore si Ã¨ concluso l'accordoÂ».Le strade del mediano e del club rossonero rimangono comunque destinate a incrociarsi nuovamente in futuro. Fofana Ã¨ legato al Milan da un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e, al termine della stagione in Spagna, farÃ rientro in Italia per fine prestito.