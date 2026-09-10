Milan, inizio di stagione senza sosta per Gonçalo Ramos: Ruben Amorim studia l'opzione Pulisic falso nueve mentre Francesco Camarda attende il suo momento
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L'edizione di ‘Tuttosport’ oggi in edicola evidenzia la dipendenza da Gonçalo Ramos da parte del Milan in questo inizio di stagione. Il centravanti portoghese è stato impiegato per tutti i 270 minuti disputati nelle prime tre giornate di campionato, senza mai lasciare il posto a Francesco Camarda. Ruben Amorim, intanto, sta già iniziando a studiare una soluzione alternativa.
Milan, Gonçalo Ramos in riserva contro la JuveNei minuti finali del match contro la Juventus, il calo atletico di Ramos è apparso abbastanza evidente. Nonostante la spia della riserva accesa, Amorim lo ha lasciato in campo fino alla fine, considerando la sua presenza decisiva sia nella fase di pressione alta sia nella gestione della palla in uscita.
La gestione di CamardaLa scelta di non intervenire sul mercato per un altro centravanti è legata alla permanenza di Francesco Camarda. Il Milan ha blindato il giovane attaccante estendendo il suo contratto fino al 2031. Dopo un precampionato positivo, il classe 2008 non ha ancora esordito nelle gare ufficiali. Amorim predica prudenza nell'inserimento dei giovani, ma il calendario fitto tra campionato ed Europa League potrebbe offrire a breve la prime occasione per la punta reduce dal prestito al Lecce.
Pulisic falso nueveAmorim e il suo staff stanno anche valutando soluzioni diverse per concedere un po’ di tregua a Ramos. La variante principale porta a Christian Pulisic, non ancora pienamente recuperato dal problema al ginocchio rimediato al Mondiale. La versatilità dello statunitense, secondo ‘Tuttosport’, gli consentirebbe di giocare come falso nueve nel 3-4-2-1 del tecnino portoghese. Un assetto che permetterebbe al Milan di contare su una variabile tattica interessante e di concedere un po’ di riposo al proprio numero nove.
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