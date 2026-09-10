Mattinata densa di notizie a Casa Milan, dove sono iniziati i preparativi per il rinnovo del contratto di Christian Pulisic. Si lavora già anche in vista del mercato di gennaio, con un nome dalla Francia che sta circolando con insistenza nelle ultime ore. A due giorni dal match contro la Lazio, arrivano novità importanti dall'infermeria per Ruben Amorim. Dalla Spagna, intanto, arriva una frecciatina da parte dell'ex rossonero Youssouf Fofana. Vediamo insieme, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, giovedì 10 settembre 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Le ultime dall'infermeria in vista della Lazio

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport',ha svolto, mostrando netti segnali di miglioramento. Il rientro in gruppo del numero 46 è previsto tra oggi e domani. Resta in dubbio una sua convocazione per la sfida di sabato pomeriggio all'Olimpico contro la Lazio: il reale obiettivo diè averlo al top della condizione mercoledì 16 settembre a San Siro per il debutto stagionale incontro il Benfica.

Sospiro di sollievo totale, invece, per quanto riguarda Mario Gila. Il difensore spagnolo, uscito anzitempo dal prato dello Stadium per un sospetto risentimento al tendine rotuleo che lo aveva condizionato nelle scorse settimane, non ha avvertito alcuna riacutizzazione del problema e sarà regolarmente a disposizione contro la 'sua' Lazio.

Fofana punge il Milan

"Si è fatto tutto negli ultimissimi minuti di mercato, ma quando ho ricevuto il contatto diretto da parte dei dirigenti del Siviglia mi sono convinto molto rapidamente a sposare questo progetto. Io do sempre la priorità a chi dimostra sul campo di volermi davvero con sé: ho dato la mia parola e nel giro di poche ore si è concluso l'accordo".

Nel corso della conferenza stampa di presentazione a Siviglia, Youssouf Fofana non ha risparmiato una frecciatina nei confronti del, commentando le modalità con cui è stato gestito il suo addio nelle battute conclusive della sessione estiva:

Le strade del mediano francese e del club rossonero rimangono comunque destinate a incrociarsi nuovamente in futuro. Fofana è legato al Milan da un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e, al termine della stagione in Spagna, farà rientro in Italia per fine prestito (secco).

Milan, il punto sul rinnovo di Pulisic

Mercato di gennaio, arriva Udol?

Il contratto discadrà il, al termine della stagione in corso. All'interno dell'accordo, tuttavia, è presenteche ilpuò esercitare unilateralmente perla permanenza a Milano dello statunitense di un'ulteriore stagione. Una mossa che, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Gerry Cardinale vorrebbe evitare. Stando a quanto riferito dal quotidiano romano, l'intenzione della proprietà sarebbe quella die il suo entourage, in modo tale da raggiungere un'intesa che possa essere soddisfacente sia per il club e sia per il classe 1998. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, invece, la dirigenza rossoneraIlè alla ricerca di un profilo d'esperienza internazionale in grado di potenziare la corsia mancina per ildi Ruben Amorim. Tra i nomi sondati con maggiore insistenza nelle ultime ore spicca quello di, terzino sinistro francese classe 1996 e colonna delSul giocatore si erano mossi con decisione anche l'di Unai Emery e ilLa sua valutazione di mercato si attesta attorno agli: una cifra ampiamente alla portata del bilancio rossonero