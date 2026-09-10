Sono passati 109 giorni dall'ultima presenza di Christian Pulisic con la maglia del Milan. 255 dall'ultimo gol, realizzato il 28 dicembre del 2025 a San Siro contro il Verona. Mentre i problemi fisici non gli hanno ancora permesso di scendere in campo nella stagione 2026/2027, a tenere banco è soprattutto il tema rinnovo.

I problemi fisici

Il digiuno

Milan, Pulisic: il punto sul rinnovo