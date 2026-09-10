I problemi fisici, il lungo digiuno dal gol e i problemi di contratto: cosa sta succedendo intorno a Christian Pulisic e quali sono le vere intenzioni del Milan
Sono passati 109 giorni dall'ultima presenza di Christian Pulisic con la maglia del Milan. 255 dall'ultimo gol, realizzato il 28 dicembre del 2025 a San Siro contro il Verona. Mentre i problemi fisici non gli hanno ancora permesso di scendere in campo nella stagione 2026/2027, a tenere banco è soprattutto il tema rinnovo.
I problemi fisiciRuben Amorim ha convocato Pulisic contro Torino, Venezia e Napoli, ma non lo ha ancora schierato a causa di un infortunio ancora non del tutto risolto. La microfrattura alla tibia rimediata ai Mondiali continua ad infastidire lo statunitense che, nonostante le tre settimane di allenamenti in gruppo, non è ancora nelle condizioni fisiche necessarie per offrire il proprio contributo alla squadra. In attesa del ritorno del classe 1998, Alphadjo Cisse si è preso il posto da titolare sulla trequarti.
Il digiunoDa quando è arrivato a Milano nell'estate del 2023, l'americano ha realizzato 42 reti e 27 assist in 134 presenze complessive. La stagione 2025/2026 di Christian Pulisic può essere divisa in due parti: da un lato gli 8 gol nelle prime 17 partite di campionato, dall'altro le zero reti dalla 18ª giornata in poi. Dati preoccupanti che sollevano gli interrogativi in vista dell'imminente scadenza di contratto.
Milan, Pulisic: il punto sul rinnovoIl contratto di Pulisic scadrà il 30 giugno del 2027, al termine della stagione in corso. All'interno dell'accordo, tuttavia, è presente un'opzione che il Milan può esercitare unilateralmente per estendere la permanenza a Milano dello statunitense di un'ulteriore stagione. Una mossa che, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Gerry Cardinale vorrebbe evitare. Stando a quanto riferito dal quotidiano romano, l'intenzione della proprietà sarebbe quella di trattare il rinnovo con il giocatore e il suo entourage, in modo tale da raggiungere un'intesa che possa essere soddisfacente sia per il club e sia per il classe 1998. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, invece, la dirigenza rossonera non ha attualmente intenzione di avviare i negoziati per il rinnovo.
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