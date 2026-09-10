Ieri mattina, mercoledì 9 settembre, il Milan di Rúben Amorim si è ritrovato sui campi del centro sportivo di Milanello per dare il via alla preparazione della delicata trasferta contro la Lazio. Dopo il giorno di riposo concesso dall'allenatore portoghese all'indomani del pareggio per 1-1 conquistato all'Allianz Stadium contro la Juventus, la squadra ha ripreso a sudare, regalando al tecnico importanti indicazioni provenienti dall'infermeria in vista dei prossimi impegni in Serie A e in Europa.

Il piano di rientro per Gabbia: obiettivo, il Benfica in Europa League

La prima buona notizia per lo staff tecnico riguarda le condizioni di Matteo Gabbia. Il difensore centrale classe 1999, che ha collezionato appena 17 minuti nelle prime due uscite stagionali contro Torino e Venezia, era stato costretto a saltare la trasferta di Torino contro i bianconeri a causa di una fastidiosa infiammazione alla caviglia.

Come riferito dall'edizione odierna di La Gazzetta dello Sport, il centrale rossonero ha svolto una seduta di lavoro personalizzato in palestra, mostrando netti segnali di miglioramento. Il rientro in gruppo del numero 46 è previsto tra oggi e domani. Resta in dubbio una sua convocazione per la sfida di sabato pomeriggio all'Olimpico contro la Lazio; il reale obiettivo di Amorim è averlo al top della condizione mercoledì 16 settembre a San Siro per il debutto stagionale in Europa League contro il Benfica, match nel quale il tecnico lusitano inizierà a fare un po' di turnover.

Mario Gila recuperato: sarà a disposizione contro la sua ex Lazio

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Compleanno a Milanello: il "tunnel di punizione" per Luka Modrić

No escaping the birthday tunnel 🏃‍♂️😜 pic.twitter.com/hpfdlHyHWs — AC Milan (@acmilan) September 9, 2026

Sospiro di sollievo totale, invece, per quanto riguarda Mario Gila. Il difensore spagnolo, uscito anzitempo dal prato dello Stadium proprio per un sospetto risentimento, non ha avvertito alcuna riacutizzazione del problema al tendine rotuleo che lo aveva condizionato nelle scorse settimane.L'ex centrale biancoceleste ha svolto l'intera seduta di allenamento regolarmente insieme al resto dei compagni di squadra. La sua presenza a Roma contro la "sua" Lazio, squadra in cui ha giocato 120 partite nelle ultime quattro stagioni, non è affatto in discussione: Gila sarà regolarmente al centro della retroguardia rossonera per guidare la difesa nel fortino dello stadio Olimpico.La mattinata nel centro sportivo della provincia di Varese ha regalato anche un momento di grande serenità e coesione all'interno dello spogliatoio. Prima dell'inizio della sessione tattica, il gruppo ha festeggiato il compleanno di Luka Modrić.Il fuoriclasse croato, che ha spento ieri 41 candeline, è stato costretto dai compagni a subire il classico e divertente "tunnel di schiaffi" augurale, a testimonianza dell'ottimo clima che si respira nello spogliatoio del Diavolo.