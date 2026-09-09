Mentre il tecnico del Milan, Rúben Amorim, ha recentemente colorato di rossonero il futuro di Adrien Rabiot annunciando la volontà del club di blindarlo oltre il 2028, una situazione ben più intricata scuote il futuro di Christian Pulisic. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, la dirigenza rossonera non ha attualmente intenzione di avviare i negoziati per il rinnovo del contratto del fantasista statunitense, la cui scadenza naturale è fissata al 30 giugno 2027. Un'indiscrezione che getta forti ombre sulla permanenza di 'Capitan America' a Milano.

Dall'infortunio alle scelte di Amorim: il caso Pulisic a Milanello

I tre scenari per il futuro: il City Group offre cifre folli

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La strategia dell'attesa : il Milan potrebbe congelare i dialoghi per valutare le risposte fisiche sul campo nelle prossime settimane. In caso di esito positivo, la società ha sempre in mano un'opzione unilaterale per prolungare l'accordo di un anno (fino al 30 giugno 2028) mantenendo l'ingaggio a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

: il Milan potrebbe congelare i dialoghi per valutare le risposte fisiche sul campo nelle prossime settimane. In caso di esito positivo, la società ha sempre in mano un'opzione unilaterale per prolungare l'accordo di un anno (fino al 30 giugno 2028) mantenendo l'ingaggio a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Addio lampo a gennaio 2027 : la sessione invernale potrebbe trasformarsi nell'ultima finestra utile per monetizzare la cessione. Il City Group è pronto a fare carte false per portare la stella americana nella MLS con la maglia del New York City FC , sul piatto del giocatore c'è un clamoroso contratto quinquennale da 50 milioni di dollari complessivi.

: la sessione invernale potrebbe trasformarsi nell'ultima finestra utile per monetizzare la cessione. Il è pronto a fare carte false per portare la stella americana nella con la maglia del , sul piatto del giocatore c'è un clamoroso contratto quinquennale da 50 milioni di dollari complessivi. Il divorzio a parametro zero: se la situazione rimanesse congelata fino al termine della stagione sportiva, si materializzerebbe lo scenario peggiore per il popolo milanista, con l'addio a titolo gratuito di uno dei calciatori più iconici degli ultimi anni. Ipotesi francamente remota avendo il Milan dalla sua il prolungamento unilaterale del contratto fino al 2028 e, di conseguenza, la possibilità di dilatare i tempi per trovare un compratore disposto ad investire cifre considerevoli.

Il classe 1998 è stato il trascinatore assoluto del Milan nel biennio 2023-2025, ripagando ampiamente i 20,80 milioni di euro versati nelle casse del Chelsea. Tuttavia, dopo un avvio superbo nell'ultima annata (10 gol e 2 assist nelle prime 15 gare), il rendimento di Pulisic è crollato nella seconda parte di stagione per via di problemi personali, difficoltà tattiche nel modulo di Massimiliano Allegri e i Mondiali alle porte. Risultato, 19 partite consecutive senza segnare: record negativo in carriera. Ai Mondiali, poi, Pulisic ha subito lo scorso 7 luglio una micro-frattura con edema osseo a tibia e perone. Nonostante il rientro in gruppo alo scorso 21 agosto, Amorim lo ha convocato tre volte contro Torino, Venezia e Genoa senza mai concedergli un solo minuto in campo. Dietro la gestione fisica potrebbe nascondersi proprio il nodo contrattuale.Quali scenari si aprono adesso per il numero 11 rossonero? La partita si gioca su tre tavoli differenti: