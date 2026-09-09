La nuova Nazionale di Roberto Mancini scalda i motori in vista dei quattro cruciali impegni di Nations League previsti per la prima sosta stagionale. Tra le grandi novità che il Commissario Tecnico ha in mente di inserire nel gruppo azzurro figura in prima fila il nome di Alphadjo Cisse, stellina del Milan che si sta mettendo prepotentemente in mostra in questo avvio di campionato . Il fantasista rossonero fa parte di una precisa strategia volta a portare linfa giovane e freschezza tecnica all'interno della selezione maggiore.

Il patto con l'Under 21: Mancini non 'depreda' Silvio Baldini

Cisse, Liberali e i talenti esteri: la rivoluzione verde degli Azzurri

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Il calendario degli Azzurri si preannuncia particolarmente intenso: si partirà venerdì 25 settembre allo stadio 'Olimpico' di Roma contro il Belgio, per poi volare a Bursa lunedì 28 settembre contro la Turchia. Le ultime due sfide vedranno l'Italia opposta alla Francia (venerdì 2 ottobre a Saint-Denis) e nuovamente alla Turchia (lunedì 5 ottobre al 'Dall'Ara' di Bologna). Come riportato dall'edizione odierna de, Mancini ha scelto di adottare una linea morbida con l'del CT, impegnata nel delicatissimo spareggio olimpico contro la Polonia. Per non privare la Federazione di un traguardo così rilevante, il nucleo storico rimarrà a disposizione di Baldini, lasciando che la Nazionale maggiore attinga direttamente dalle novità assolute del campionato.La lista ufficiale dei convocati, attesa per venerdì 18 settembre, si preannuncia ricca di volti nuovi. Oltre al rossonero Cisse, Mancini è pronto a chiamare(Como),(Bruges) e(Cagliari, non appena arriverà il definitivo via libera burocratico dalla FIFA). I radar del CT si estendono anche in Portogallo: oggi lo staff azzurro osserverà dal vivoin occasione del match di Champions League tra lo Sporting Lisbona e il Galatasaray.Le opportunità di rientrare nei piani di Mancini sono ampie anche per altri giovani profili che stanno trovando spazio in Italia e all'estero, come(Brentford),(Napoli),(Borussia Dortmund) e(Liverpool). Resta invece ancora da sciogliere il dubbio legato alla possibile chiamata del centrocampista rivelazione della Roma,, sul quale il CT si riserva una valutazione dell'ultimo minuto.