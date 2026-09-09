La difesa del Milan è corta e le strategie per il futuro sono già tracciate. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è giunta a questa conclusione, evidenziando la necessità per i rossoneri di intervenire nella prossima sessione di calciomercato a gennaio. Se da un lato il nuovo acquisto Mario Gila (pagato in estate 30 milioni di euro, di cui 27,5 fissi e 2,5 di bonus alla Lazio) si è già imposto come il pilastro insostituibile della retroguardia di Rúben Amorim, dall'altro i suoi frequenti stop per acciacchi fisici stanno mettendo a nudo una preoccupante carenza di alternative nel reparto arretrato.

Emergenza in difesa: le rotazioni corte di Rúben Amorim

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Assalto a Gonçalo Inácio: il Milan ci riprova a gennaio

per diversi motivi.è ancora alle prese con il recupero dal problema alla caviglia, mentreè stato reintegrato in Prima Squadra da meno di una settimana e deve ritrovare la forma migliore. L'unica altra opzione spendibile risponde al nome di: il classe 2006 gode di ottime referenze a Milanello, ma la sua esperienza tra i professionisti si limita ad appena 14 presenze nel modesto scenario della Ligue 2 francese con il Troyes. Una situazione che spinge la dirigenza a cercare un rinforzo di spessore immediato.Il nome cerchiato in rosso sul taccuino degli uomini di mercato del Milan è quello di. Difensore centrale mancino classe 2001 e capitano dello, il calciatore condivide la stessa città natale (Almada) di un illustre ex rossonero, Rafael Leão, e rappresenta l'obiettivo numero uno per completare la retroguardia. La "rosea" ha ricordato come l'affare Inácio-Milan sia sfumato soltanto nei minuti finali dell'ultima sessione estiva: il club portoghese, non avendo trovato un sostituto all'altezza, ha respinto un'offerta rossonera superiore ai. Ora, con diversi mesi a disposizione, il Milan ha tutto il tempo per imbastire una trattativa e acquistare il forte centrale a gennaio.