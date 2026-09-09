Le grandi manovre di calciomercato in vista della sessione invernale di gennaio 2027 sono già ufficialmente entrate nel vivo a Casa Milan. Nonostante la stagione sia nel pieno del suo svolgimento, la dirigenza rossonera si sta muovendo con grande anticipo per colmare alcune lacune strutturali evidenziate dallo scacchiere tattico di Rúben Amorim. Il focus principale della dirigenza di Via Aldo Rossi è orientato sulla corsia mancina: l'esterno ecuadoriano Pervis Estupiñán non sta convincendo appieno l'allenatore portoghese, spingendo il club a cercare un profilo di spessore internazionale a tutta fascia. Il nome caldo, rimbalzato direttamente dalla Germania, è quello di Daniel Svensson, gioiello svedese di proprietà del Borussia Dortmund.

Calciomercato Milan, fari puntati su Daniel Svensson: c'è l'apertura del Borussia Dortmund

Secondo quanto rivelato dal portale specializzato tedesco 'Fussball Daten', il Milan si sarebbe portato in pole position nella corsa al talentuoso laterale classe. Daniel Svensson si sta imponendo come uno dei profili più futuribili e continui nel panorama della Bundesliga, attirando su di sé le attenzioni dei top club europei. I primi rumors riferiscono che la dirigenza rossonera e i vertici del club della Ruhr avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi per gettare le basi di una trattativa da mandare in porto a gennaio.

L'operazione si preannuncia comunque complessa e decisamente onerosa dal punto di vista economico. Il Borussia Dortmund valuta il cartellino del calciatore scandinavo in una forbice compresa tra i 35 e i 45 milioni di euro. Una cifra importante, giustificata sia dal rendimento del ragazzo sia dalla sua situazione contrattuale, dato che Svensson è legato ai gialloneri da un accordo a lungo termine valido fino al 30 giugno 2029. Il Milan, però, sembra intenzionato a fare sul serio per regalare ad Amorim il tassello ideale per il suo centrocampo a quattro.

Dettami tattici e concorrenza: la freccia svedese che piace ad Amorim e al Liverpool

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L'identikit di Daniel Svensson sposa alla perfezione le esigenze tecnico-tattiche del tecnico lusitano. Neldi Amorim, i quinti di centrocampo giocano un ruolo chiave sia nella fase di spinta sia nei ripiegamenti difensivi; caratteristiche di corsa, resistenza e qualità nel cross che lo svedese ha dimostrato di possedere in abbondanza in Germania, a differenza di un Estupiñán fin qui apparso troppo discontinuo e fumoso nelle letture di gioco.Il Milan, tuttavia, dovrà muoversi con rapidità e decisione per evitare pericolosi inserimenti e aste di mercato. Sulle tracce dello svedese del Borussia Dortmund, infatti, si sono accesi da tempo anche i fari del, sempre molto attento ai migliori talenti emergenti della scuola nordeuropea. La prospettiva di recitare un ruolo da titolare inamovibile nel progetto tattico rossonero potrebbe però fare la differenza nella scelta finale del classe 2002, pronto a sbarcare in Serie A per completare la sua definitiva maturazione calcistica. Le alternative, per i rossoneri, rispondono sempre ai nomi di) e).