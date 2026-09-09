La mattinata in casa Milan si apre con un fitto intreccio tra campo e strategie di mercato all'orizzonte di Milanello. Sotto la lente d'ingrandimento del tecnico Rúben Amorim e della dirigenza di Via Aldo Rossi figurano l'incredibile impatto statistico di Mario Gila, l'allarme legato alle alternative difensive come Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e il giovane Sankhoun Diawara, ma anche le grandi manovre per gennaio sul capitano dello Sporting Lisbona Gonçalo Inácio. Spazio poi ai senatori e ai giovani talenti tra il 41° compleanno del Maestro Luka Modrić, la probabile chiamata in Nazionale di Alphadjo Cisse da parte del CT Roberto Mancini per la Nations League e l'esclusiva sul futuro contrattuale di Christian Pulisic. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Allarme difesa rossonera: il fattore Mario Gila e la coperta corta

Il dato emerso nelle ultime ore è emblematico: con Mario Gila sul terreno di gioco, la retroguardia del Milan si trasforma in un muro invalicabile, mantenendo la porta inviolata per ben 251 minuti. Al contrario, nei soli 19 minuti in cui lo spagnolo è dovuto uscire anzitempo a causa di piccoli acciacchi fisici, il Diavolo ha incassato due reti fatali nei minuti di recupero. Il problema principale risiede nellaa causa di una tenuta atletica ancora da registrare, un fattore che fa scattare l'allarme complice la scarsità di alternative nel reparto arretrato.

Al momento, infatti, le rotazioni a disposizione di Amorim sono ridotte all'osso. Matteo Gabbia è ancora fermo ai box per il problema alla caviglia, mentre Fikayo Tomori, seppur reintegrato in Prima Squadra da meno di una settimana, accusa un evidente ritardo di condizione atletica. L'unica opzione pienamente arruolabile resta la scommessa Sankhoun Diawara, classe 2006 che vanta però un'esperienza limitata ad appena 14 presenze complessive nella Ligue 2 francese con il Troyes.

Strategia calciomercato: assalto a Gonçalo Inácio per gennaio

Eterno Luka Modrić: 41 anni da Maestro tra Milan e Croazia

Orgoglio Cisse in Nazionale e il gelo sul rinnovo di Pulisic

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Proprio a causa di questa evidente carenza strutturaleper la sessione di calciomercato di gennaio. L'obiettivo prioritario e assoluto è il forte difensore centrale mancino Gonçalo Inácio, capitano dello Sporting Lisbona. Sfumato nelle ultime ore del mercato estivo a causa del muro alzato dai portoghesi, il Milan è pronto a tornare alla carica stanziando un budget da oltredi euro per regalare ad Amorim l'innesto ideale per alimentate le proprie chance di vertice.La giornata odierna, mercoledì 9 settembre, coincide anche con un traguardo leggendario: il quarantunesimo compleanno di Luka Modrić. Il Pallone d'Oro 2018 non ha alcuna intenzione di pensare al ritiro ed è totalmente calato nella realtà milanista, con il chiaro obiettivo di arricchire la sua bacheca vincendo almeno un trofeo in maglia rossonera. Un'ambizione totale che si riflette anche nei confronti della sua Nazionale: d'accordo con il nuovo Commissario Tecnico dei 'Vatreni', Slaven Bilić,e disputerà da protagonista l'intera campagna di Nations League.Sempre in ottica Nazionali, l'ottimo avvio di stagione disputato dal giovane Alphadjo Cisse non è passato inosservato. Il talento rossonero ha convinto il CT Roberto Mancini, cheper i prossimi impegni europei, inserendolo all'interno di un progetto di profondo rinnovamento verde dell'organico azzurro.Le note dolenti arrivano invece sul fronte contrattuale. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, la trattativa per il rinnovo del contratto di Christian Pulisic (in scadenza nel 2027). Al momento non c'è la volontà della società di avviare i negoziati, aprendo di fatto tre possibili scenari: l'attivazione dell'opzione unilaterale di prolungamento fino al 2028 per valutarne la tenuta fisica, una clamorosa cessione a gennaio davanti alle offerte da 50 milioni del City Group per la MLS, o un doloroso addio a parametro zero a fine stagione.