Le notizie della mattinata sul Milan: l'allarme in difesa spinge il club su Gonçalo Inácio. Luka Modrić compie 41 anni e Christian Pulisic finisce in stand-by
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La mattinata in casa Milan si apre con un fitto intreccio tra campo e strategie di mercato all'orizzonte di Milanello. Sotto la lente d'ingrandimento del tecnico Rúben Amorim e della dirigenza di Via Aldo Rossi figurano l'incredibile impatto statistico di Mario Gila, l'allarme legato alle alternative difensive come Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e il giovane Sankhoun Diawara, ma anche le grandi manovre per gennaio sul capitano dello Sporting Lisbona Gonçalo Inácio. Spazio poi ai senatori e ai giovani talenti tra il 41° compleanno del Maestro Luka Modrić, la probabile chiamata in Nazionale di Alphadjo Cisse da parte del CT Roberto Mancini per la Nations League e l'esclusiva sul futuro contrattuale di Christian Pulisic. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.
Allarme difesa rossonera: il fattore Mario Gila e la coperta cortaIl dato emerso nelle ultime ore è emblematico: con Mario Gila sul terreno di gioco, la retroguardia del Milan si trasforma in un muro invalicabile, mantenendo la porta inviolata per ben 251 minuti. Al contrario, nei soli 19 minuti in cui lo spagnolo è dovuto uscire anzitempo a causa di piccoli acciacchi fisici, il Diavolo ha incassato due reti fatali nei minuti di recupero. Il problema principale risiede nella tendenza del classe 2000 a non completare i novanta minuti a causa di una tenuta atletica ancora da registrare, un fattore che fa scattare l'allarme complice la scarsità di alternative nel reparto arretrato.
Al momento, infatti, le rotazioni a disposizione di Amorim sono ridotte all'osso. Matteo Gabbia è ancora fermo ai box per il problema alla caviglia, mentre Fikayo Tomori, seppur reintegrato in Prima Squadra da meno di una settimana, accusa un evidente ritardo di condizione atletica. L'unica opzione pienamente arruolabile resta la scommessa Sankhoun Diawara, classe 2006 che vanta però un'esperienza limitata ad appena 14 presenze complessive nella Ligue 2 francese con il Troyes.
Strategia calciomercato: assalto a Gonçalo Inácio per gennaioProprio a causa di questa evidente carenza strutturale nel pacchetto arretrato, la dirigenza del Milan ha già pianificato un investimento di spessore per la sessione di calciomercato di gennaio. L'obiettivo prioritario e assoluto è il forte difensore centrale mancino Gonçalo Inácio, capitano dello Sporting Lisbona. Sfumato nelle ultime ore del mercato estivo a causa del muro alzato dai portoghesi, il Milan è pronto a tornare alla carica stanziando un budget da oltre 40 milioni di euro per regalare ad Amorim l'innesto ideale per alimentate le proprie chance di vertice.
Eterno Luka Modrić: 41 anni da Maestro tra Milan e CroaziaLa giornata odierna, mercoledì 9 settembre, coincide anche con un traguardo leggendario: il quarantunesimo compleanno di Luka Modrić. Il Pallone d'Oro 2018 non ha alcuna intenzione di pensare al ritiro ed è totalmente calato nella realtà milanista, con il chiaro obiettivo di arricchire la sua bacheca vincendo almeno un trofeo in maglia rossonera. Un'ambizione totale che si riflette anche nei confronti della sua Nazionale: d'accordo con il nuovo Commissario Tecnico dei 'Vatreni', Slaven Bilić, Modrić ha deciso di non lasciare la Croazia e disputerà da protagonista l'intera campagna di Nations League.
Orgoglio Cisse in Nazionale e il gelo sul rinnovo di PulisicSempre in ottica Nazionali, l'ottimo avvio di stagione disputato dal giovane Alphadjo Cisse non è passato inosservato. Il talento rossonero ha convinto il CT Roberto Mancini, che si appresta a inserire il suo nome nella lista dei convocati dell'Italia maggiore per i prossimi impegni europei, inserendolo all'interno di un progetto di profondo rinnovamento verde dell'organico azzurro.
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