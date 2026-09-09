La marcia di avvicinamento del Milan verso il big match di sabato pomeriggio contro la Lazio all'Olimpico è ufficialmente ricominciata a Milanello. Sotto gli occhi attenti del tecnico Rúben Amorim, la squadra ha ripreso gli allenamenti focalizzandosi sulle condizioni del reparto arretrato: se da una parte si registra il totale recupero di Mario Gila, tornato regolarmente in gruppo, dall'altra le notizie peggiori arrivano da Matteo Gabbia, il cui forfait contro la formazione biancoceleste guidata dal grande ex Gennaro Gattuso appare ormai quasi scontato.

Gila recuperato ed in gruppo: sospiro di sollievo per Amorim

Gabbia lavora ancora in palestra: scatta il countdown verso Roma

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Nessun problema di natura fisica, dunque, per i calciatori rossoneri scesi in campo nella mattinata di oggi, mercoledì 9 settembre. La notizia più confortante per lo staff tecnico riguarda Mario Gila: il centrale spagnolo ha superato brillantemente gli acciacchi accusati nell'ultimo turno di campionato all'Allianz Stadium contro la Juventus e ha svolto l'intera seduta di allenamento insieme al resto dei compagni di squadra, confermando la sua totale disponibilità per la delicata trasferta nella Capitale.Discorso opposto, invece, per Matteo Gabbia. Secondo quanto appreso direttamente dal centro sportivo rossonero, il difensore centrale classe 1999 sta decisamente meglio e il problema alla caviglia è ormai sulla via della completa risoluzione, ma nella sessione odierna il giocatore è rimasto a lavorare all'interno della palestra. Un segnale chiaro che riduce drasticamente le sue percentuali di convocazione per la sfida di sabato alle ore 18:00 contro i capitolini.Il programma del Diavolo prevede ora altre due sessioni di allenamento mattutine, in agenda per le giornate di domani (giovedì 10 settembre) e dopodomani (venerdì 11 settembre). Al termine dell'ultima seduta della vigilia e dopo la conferenza stampa di Amorim, la squadra si trasferirà nel pomeriggio di venerdì verso Roma per affrontare la quarta giornata del campionato di Serie A.