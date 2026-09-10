Le grandi manovre in vista della sessione di calciomercato invernale di gennaio 2027 sono già entrate nel vivo a Casa Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi, in stretta sinergia con il tecnico Rúben Amorim, è a caccia di un profilo d'esperienza internazionale in grado di potenziare la corsia mancina per il suo 3-4-2-1. Tra i nomi sondati con maggiore insistenza nelle ultime ore - oltre a quello di Daniel Svensson del Borussia Dortmund di cui vi abbiamo già parlato ieri - spicca quello di Matthieu Udol, terzino sinistro francese classe 1996 e colonna del RC Lens, finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge anche prestigiosi club della Premier League .

Il retroscena estivo e la concorrenza della Premier League

La strategia rossonera per gennaio 2027: assalto al muro del Lens

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Secondo le ultime indiscrezioni di mercato raccolte a livello internazionale, il Milan aveva già effettuato timidi approcci esplorativi per Udol durante le battute finali della scorsa sessione estiva. Sul giocatore, trentenne di grande sostanza e temperamento, si erano mossi con decisione anche l'di Unai Emery e il, a caccia di innesti pronti per il calcio d'oltremanica. Tuttavia, la dirigenza del RC Lens si è opposta categoricamente alla partenza del proprio cursore di fascia, erigendo un vero e proprio muro invalicabile dinanzi a qualsiasi offerta.Il canale tra Milano e la Francia non si è però mai interrotto definitivamente. In vista della riapertura delle liste a gennaio 2027, gli uomini di mercato rossoneri intendono far leva sulla necessità di Amorim di ampliare e migliorare le proprie rotazioni difensive sugli esterni. Udol si è trasferito al Lens nel luglio 2025 dal Metz e ha un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2028 . La sua valutazione di mercato si attesta attorno agli: una cifra ampiamente alla portata del bilancio rossonero, che potrebbe tentare il club transalpino qualora il giocatore manifestasse il desiderio di misurarsi con la vetrina della Serie A dopo aver assaggiato quella della Champions con la sua attuale squadra.Il Milan studia la formula giusta per scardinare le resistenze dei, magari proponendo un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. La caccia al laterale mancino, in casa rossonera, è ufficialmente aperta, e Matthieu Udol rappresenta l'usato sicuro ideale per dare solidità ed esperienza al progetto tattico del Diavolo, ricco di giovani e bisognoso di figure carismatiche con tante partite sulle gambe.