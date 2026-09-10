Il Milan sfiderà Aston Villa e Sunderland per il terzino sinistro Matthieu Udol. Il Lens fa muro, ma a gennaio i rossoneri ci riproveranno per l'inverno
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Le grandi manovre in vista della sessione di calciomercato invernale di gennaio 2027 sono già entrate nel vivo a Casa Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi, in stretta sinergia con il tecnico Rúben Amorim, è a caccia di un profilo d'esperienza internazionale in grado di potenziare la corsia mancina per il suo 3-4-2-1. Tra i nomi sondati con maggiore insistenza nelle ultime ore - oltre a quello di Daniel Svensson del Borussia Dortmund di cui vi abbiamo già parlato ieri - spicca quello di Matthieu Udol, terzino sinistro francese classe 1996 e colonna del RC Lens, finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge anche prestigiosi club della Premier League .
Il retroscena estivo e la concorrenza della Premier LeagueSecondo le ultime indiscrezioni di mercato raccolte a livello internazionale, il Milan aveva già effettuato timidi approcci esplorativi per Udol durante le battute finali della scorsa sessione estiva. Sul giocatore, trentenne di grande sostanza e temperamento, si erano mossi con decisione anche l'Aston Villa di Unai Emery e il Sunderland, a caccia di innesti pronti per il calcio d'oltremanica. Tuttavia, la dirigenza del RC Lens si è opposta categoricamente alla partenza del proprio cursore di fascia, erigendo un vero e proprio muro invalicabile dinanzi a qualsiasi offerta.
La strategia rossonera per gennaio 2027: assalto al muro del LensIl canale tra Milano e la Francia non si è però mai interrotto definitivamente. In vista della riapertura delle liste a gennaio 2027, gli uomini di mercato rossoneri intendono far leva sulla necessità di Amorim di ampliare e migliorare le proprie rotazioni difensive sugli esterni. Udol si è trasferito al Lens nel luglio 2025 dal Metz e ha un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2028 . La sua valutazione di mercato si attesta attorno agli 8 milioni di euro: una cifra ampiamente alla portata del bilancio rossonero, che potrebbe tentare il club transalpino qualora il giocatore manifestasse il desiderio di misurarsi con la vetrina della Serie A dopo aver assaggiato quella della Champions con la sua attuale squadra.
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