Matteo Marcenaro della sezione di Genova dirigerà la sfida tra la Lazio di Gennaro Gattuso e il Rúben Milan di Amorim. Ecco chi c'è al V.A.R. per la partita

Daniele Triolo
- Milano
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Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Il big match dell'Olimpico Lazio-Milan, valevole per la quarta giornata di Serie A e in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00, è stato affidato al signor Matteo Marcenaro della sezione A.I.A. di Genova. Per i rossoneri si tratta di un incrocio statistico particolarmente interessante, che rievoca un precedente recente molto felice legato alla figura del "Maestro" Luka Modrić.

La squadra arbitrale completa: Guida quarto uomo, c'è Meraviglia al VAR

Il fischietto ligure classe 1992 sarà coadiuvato sul terreno di gioco dagli assistenti Christian Rossi e Vittorio Di Gioia. Il ruolo di quarto ufficiale di gara per la delicata sfida tra i biancocelesti di Gennaro Gattuso e i rossoneri di Rúben Amorim verrà ricoperto dall'esperto internazionale Marco Guida. Per quanto riguarda la sala video, i compiti al V.A.R. sono stati assegnati a Francesco Meraviglia, il quale sarà supportato in qualità di A.V.A.R. da Gianluca Aureliano.
Matteo Marcenaro, della Sezione A.I.A. di Genova, sarà arbitro di Lazio-Milan (Serie A 2026-2027)

I precedenti di Marcenaro: lo score con Lazio e Milan

I dati statistici del direttore di gara ligure tracciano scenari differenti per le due compagini. Marcenaro ha diretto la Lazio in 4 occasioni ufficiali nel corso della sua carriera: il bilancio provvisorio dei capitolini con lui vede 2 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L'ultimo incrocio in assoluto con i biancocelesti è datato 4 aprile 2026, nel match terminato sul risultato di 1-1 interno contro il Parma. Sono invece solamente 2 i precedenti che legano il fischietto di Genova al Milan, con uno score finora imbattuto per il Diavolo costituito da una vittoria e un pareggio. Il ricordo più recente risale al 14 settembre 2025: in quella circostanza Marcenaro diresse il successo casalingo dei rossoneri per 1-0 contro il Bologna, una gara passata alla storia per la prima memorabile firma in Serie A con la maglia del Milan del Pallone d'Oro Luka Modrić.

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