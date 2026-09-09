Matteo Marcenaro della sezione di Genova dirigerà la sfida tra la Lazio di Gennaro Gattuso e il Rúben Milan di Amorim. Ecco chi c'è al V.A.R. per la partita
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Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Il big match dell'Olimpico Lazio-Milan, valevole per la quarta giornata di Serie A e in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00, è stato affidato al signor Matteo Marcenaro della sezione A.I.A. di Genova. Per i rossoneri si tratta di un incrocio statistico particolarmente interessante, che rievoca un precedente recente molto felice legato alla figura del "Maestro" Luka Modrić.
La squadra arbitrale completa: Guida quarto uomo, c'è Meraviglia al VARIl fischietto ligure classe 1992 sarà coadiuvato sul terreno di gioco dagli assistenti Christian Rossi e Vittorio Di Gioia. Il ruolo di quarto ufficiale di gara per la delicata sfida tra i biancocelesti di Gennaro Gattuso e i rossoneri di Rúben Amorim verrà ricoperto dall'esperto internazionale Marco Guida. Per quanto riguarda la sala video, i compiti al V.A.R. sono stati assegnati a Francesco Meraviglia, il quale sarà supportato in qualità di A.V.A.R. da Gianluca Aureliano.
I precedenti di Marcenaro: lo score con Lazio e MilanI dati statistici del direttore di gara ligure tracciano scenari differenti per le due compagini. Marcenaro ha diretto la Lazio in 4 occasioni ufficiali nel corso della sua carriera: il bilancio provvisorio dei capitolini con lui vede 2 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L'ultimo incrocio in assoluto con i biancocelesti è datato 4 aprile 2026, nel match terminato sul risultato di 1-1 interno contro il Parma.
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