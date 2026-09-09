Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Il big match dell'Olimpico Lazio-Milan, valevole per la quarta giornata di Serie A e in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00, è stato affidato al signor Matteo Marcenaro della sezione A.I.A. di Genova. Per i rossoneri si tratta di un incrocio statistico particolarmente interessante, che rievoca un precedente recente molto felice legato alla figura del "Maestro" Luka Modrić.

La squadra arbitrale completa: Guida quarto uomo, c'è Meraviglia al VAR

I precedenti di Marcenaro: lo score con Lazio e Milan

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Il fischietto ligure classe 1992 sarà coadiuvato sul terreno di gioco dagli assistenti Christian Rossi e Vittorio Di Gioia. Il ruolo di quarto ufficiale di gara per la delicata sfida tra i biancocelesti die i rossoneri diverrà ricoperto dall'esperto internazionale Marco Guida. Per quanto riguarda la sala video, i compiti al V.A.R. sono stati assegnati a Francesco Meraviglia, il quale sarà supportato in qualità di A.V.A.R. da Gianluca Aureliano.I dati statistici del direttore di gara ligure tracciano scenari differenti per le due compagini. Marcenaro ha diretto la Lazio in 4 occasioni ufficiali nel corso della sua carriera: il bilancio provvisorio dei capitolini con lui vede 2 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L'ultimo incrocio in assoluto con i biancocelesti è datato 4 aprile 2026, nel match terminato sul risultato di 1-1 interno contro il Parma.Sono invece solamente 2 i precedenti che legano il fischietto di Genova al Milan, con uno score finora imbattuto per il Diavolo costituito da una vittoria e un pareggio. Il ricordo più recente risale al 14 settembre 2025: in quella circostanza Marcenaro diresse il successo casalingo dei rossoneri per 1-0 contro il Bologna, una gara passata alla storia per la prima memorabile firma in Serie A con la maglia del Milan del Pallone d'Oro Luka Modrić.