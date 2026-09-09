Ancora zero minuti in campo dall'inizio del campionato. Ben tre panchine su tre, senza un minuto neanche da subentrato. Una satira che non riguarda solamente Christian Pulisic, ma anche un gioiellino del Milan. A condividere Los tesso destino di Pulisic è proprio Camarda.

Milan, il percorso tortuoso di Camarda

Fino a questo momento, il giovane è stato destinato a seguire i propri compagni in panchina, facendo il tifo consenza mai essere preso in considerazione. La prima motivazione che ci salta in testa è una sola: il giovane è chiaramente la riserva di, centravanti portoghese arrivato in estate dalper più di 70 milioni di euro, diventando l'acquisto più oneroso della storia del club.

Al Milan il titolare indiscusso è proprio il portoghese, con il giovane Camarda che, nonostante gli addii di Gimenez, Nkunku e Leao, non è riuscito a trovar spazio.

Il portoghese infatti è il prediletto di Amorim, un vero e proprio punto di riferimento. Sia quando segna, come con il Venezia, sia quando non riesce a centrare lo specchio della porta, come successo sabato contro la Juventus.

Camarda, ovviamente, ha caratteristiche ben diverse da quelle di Ramos. La prima è legata all'età: l'italiano è un classe 2008, diventato maggiorenne proprio a marzo scorso. Ma a mancare un po' è la maturità calcistica, c he ancora un po' viene a mancare

Riguardando la stagione alla corte del Lecce, il gioiellino rossonero è sembrato ancora molto acerbo, sia dal punto di vista fisico che mentale: solamente 21 presenze, di cui 6 da titolare, un rigore fallito contro il Napoli e poi l'infortunio alla spalla che l'ha tenuto lontano dal rettangolo verde per diversi mesi. Non proprio un percorso facile. A gennaio, difatti, il Lecce prese proprio Walid Cheddira

Il Milan, però, nonostante la stagione negativa, ha deciso comunque di riportare a casa, continuando ad investire sul giovane. L'estate, però, ha 'portato fortuna' al giovane. A partire dall'amichevole contro il Celtic, Camarda è riuscito ad evitare la sconfitta con una splendida doppietta, continuando ad alimentare le voci sul suo futuro.

Le successive amichevoli, contro Inter, Chelsea e United, però non hanno dato le stesse risposte positive. Camarda ha giocato per ben due volte, senza incidere. Serve, però, il tempo: il giovane ha solamente 18 anni e deve crescere, e il diavolo non ha intenzione di perdere un talento così promettente.