Ivan Rakitic parla del secondo anno di Luka Modric al Milan: dai problemi della scorsa stagione alle ambizioni di scudetto con il fuoriclasse croato in campo
Milan, l'arrivo di Modric al Gran Galà del Calcio: Scaroni lo abbraccia | VIDEO PM
Nel giorno successivo al 41° compleanno di Luka Modric, un vecchio amico ne tesse le lodi ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Intervistato dalla 'Rosea', l'ex centrocampista croato Ivan Rakitic ha esaltato il suo ex compagno di reparto in Nazionale e avversario nelle sfide tra Barcellona e Real Madrid. L'attuale direttore tecnico dell'Hadjuk Spalato si è soffermato soprattutto sulle chance di scudetto dei rossoneri, che con il fuoriclasse di Zara in campo aumentano vertiginosamente.
Milan, le parole di Rakitic su ModricRakitic ha iniziato parlando della scelta di Modric, che ha deciso continuare a giocare a calcio nonostante i 41 anni appena compiuti:
"Sorpreso da Luka? Assolutamente no. Basta vederlo in campo: è ancora innamorato del calcio. Quando gioca ha gli occhi che brillano come quelli di un bambino. Per lui l'età è solo un numero. È un professionista esemplare, fa una vita da super atleta e recupera in fretta. Certo, non come un ventiduenne, ma cura ogni minimo dettaglio: alimentazione, riposo, recupero e prevenzione. Se fai così, la carriera si allunga".
Modric continua anche con la Nazionale: il pensiero di RakiticOltre al rinnovo con il Milan, Modric continuerà anche la propria carriera internazionale con la maglia della Croazia. Rakitic ha commentato così la scelta dell'ex compagno:
"Per la Croazia è un'ottima notizia. Adesso però basta chiedergli quando si ritirerà. Pensiamo solo a godercelo. Non parliamo solo dei tifosi del Milan o della Croazia, ma di chiunque ami questo sport. Modric è un patrimonio del calcio mondiale, un vero mago".
Sulla passata stagione al Milan e il MondialeRakitic si è espresso anche sulla mancata qualificazione in Champions League del Milan nella stagione 2025/2026 e sul Mondiale disputato da Modric:
"Il finale dello scorso campionato è stato duro per lui. Il Milan era in un momento no e Luka è stato fermato da un infortunio delicato. Mancare la Champions è stata una grande delusione. Al Mondiale, però, si è presentato carico e ha fatto la differenza con la Croazia. Senza una mentalità da top player non resetti tutto così in fretta. Lui è una garanzia e sa come valorizzare chi gli gioca accanto".
Sulla voglia di vincere in rossoneroSecondo Rakitic, Modric riuscirà a vincere anche con la maglia del Milan, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera:
"State sicuri che Modric vincerà anche al Milan. È un vincente nato: quando punta un obiettivo, lo raggiunge. Luka può fare qualsiasi cosa. Anzi, quando pensi che una missione sia impossibile, è lì che tira fuori il meglio e ti sorprende".
Sulla corsa Scudetto e le favoriteSpazio alla lotta scudetto, in cui Rakitic ha inserito anche il Milan:
"Il Milan ha una rosa valida e un allenatore molto preparato. Durante l'estate hanno lavorato bene: se mantengono questo passo, possono lottare per lo Scudetto. In Italia però è dura fare griglie. L’Inter è stata spesso davanti negli ultimi anni e ha vinto tre titoli su sei, ma ci sono anche Napoli, Juventus, Roma e lo stesso Milan. Senza dimenticare Atalanta e Como, due realtà cresciute tantissimo che giocano in Europa".
Sul suo arrivo in Italia per vederloPer concludere, Rakitic ha annunciato che presto sarà a San Siro per assistere ad una partita del Milan e sostenere Modric:
"Certo che mi vedrete in Italia. Presto sarò a San Siro per seguire Luka e fare il tifo per lui. Resta il mio capitano nella Croazia e un grande amico. Spero che sia felice e che continui a vincere. Lui rappresenta il calcio".
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