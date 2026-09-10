Nel giorno successivo al 41° compleanno di Luka Modric, un vecchio amico ne tesse le lodi ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Intervistato dalla 'Rosea', l'ex centrocampista croato Ivan Rakitic ha esaltato il suo ex compagno di reparto in Nazionale e avversario nelle sfide tra Barcellona e Real Madrid. L'attuale direttore tecnico dell'Hadjuk Spalato si è soffermato soprattutto sulle chance di scudetto dei rossoneri, che con il fuoriclasse di Zara in campo aumentano vertiginosamente.

Milan, le parole di Rakitic su Modric

"Sorpreso da Luka? Assolutamente no. Basta vederlo in campo: è ancora innamorato del calcio. Quando gioca ha gli occhi che brillano come quelli di un bambino. Per lui l'età è solo un numero. È un professionista esemplare, fa una vita da super atleta e recupera in fretta. Certo, non come un ventiduenne, ma cura ogni minimo dettaglio: alimentazione, riposo, recupero e prevenzione. Se fai così, la carriera si allunga".

Modric continua anche con la Nazionale: il pensiero di Rakitic

"Per la Croazia è un'ottima notizia. Adesso però basta chiedergli quando si ritirerà. Pensiamo solo a godercelo. Non parliamo solo dei tifosi del Milan o della Croazia, ma di chiunque ami questo sport. Modric è un patrimonio del calcio mondiale, un vero mago".

Sulla passata stagione al Milan e il Mondiale

"Il finale dello scorso campionato è stato duro per lui. Il Milan era in un momento no e Luka è stato fermato da un infortunio delicato. Mancare la Champions è stata una grande delusione. Al Mondiale, però, si è presentato carico e ha fatto la differenza con la Croazia. Senza una mentalità da top player non resetti tutto così in fretta. Lui è una garanzia e sa come valorizzare chi gli gioca accanto".

Sulla voglia di vincere in rossonero

"State sicuri che Modric vincerà anche al Milan. È un vincente nato: quando punta un obiettivo, lo raggiunge. Luka può fare qualsiasi cosa. Anzi, quando pensi che una missione sia impossibile, è lì che tira fuori il meglio e ti sorprende".

Sulla corsa Scudetto e le favorite

"Il Milan ha una rosa valida e un allenatore molto preparato. Durante l'estate hanno lavorato bene: se mantengono questo passo, possono lottare per lo Scudetto. In Italia però è dura fare griglie. L’Inter è stata spesso davanti negli ultimi anni e ha vinto tre titoli su sei, ma ci sono anche Napoli, Juventus, Roma e lo stesso Milan. Senza dimenticare Atalanta e Como, due realtà cresciute tantissimo che giocano in Europa".

Sul suo arrivo in Italia per vederlo

"Certo che mi vedrete in Italia. Presto sarò a San Siro per seguire Luka e fare il tifo per lui. Resta il mio capitano nella Croazia e un grande amico. Spero che sia felice e che continui a vincere. Lui rappresenta il calcio".

ha iniziato parlando della scelta di, che ha deciso continuare a giocare a calcio nonostante i 41 anni appena compiuti:Oltre al rinnovo con il Milan,continuerà anche la propria carriera internazionale con la maglia dellaha commentato così la scelta dell'ex compagno:si è espresso anche sulla mancata qualificazione in Champions League delnella stagione 2025/2026 e sul Mondiale disputato daSecondo Rakitic,riuscirà a vincere anche con la maglia del, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera:Spazio allain cuiha inserito anche ilPer concludere,ha annunciato che presto sarà aper assistere ad una partita dele sostenere