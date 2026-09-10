Alessio Cacciamani resta un profilo attenzionato dal Milan, anche se quello che sta succedendo a Torino cambia le condizioni. Già durante la sessione estiva, la dirigenza rossonera aveva inserito l'esterno marchigiano nella lista dei possibili rinforzi per la fascia sinistra. La concorrenza non manca: anche la Roma ha effettuato sondaggi esplorativi per il classe 2007. La propulsione offensiva e la dedizione al sacrificio mostrata dal giocatore si adatterebbe alle esigenze del 3-4-2-1 di Ruben Amorim.

Milan, chi è Cacciamani?

Nato a Jesi il 29 giugno 2007,muove i primi passi nei vivai di Biagio Nazzaro, Fano e Ancona prima del passaggio alnell'agosto 2023. In maglia granata gioca dall'Under 17 alla Primavera, conquistando il titolo di Campione d'Italia Under 18 nella stagione 2024/2025 con 13 reti complessive. L'11 maggio 2025, sotto la gestione di, il classe 2007 debutta tra i professionisti contro l'Inter all'età di

La parentesi in prestito alla Juve Stabia in Serie B della scorsa stagione (37 presenze, 2 gol e 2 assist) ne certifica la maturazione. Tornato in granata in estate, Cacciamani ha già collezionato 3 presenze e 1 assist nella formazione guidata da Ignazio Abate.

Il rinnovo con il Torino

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Cacciamani fino al 30 giugno 2031".

A raffreddare le ambizioni delle pretendenti è ildi contratto dicon il. La società granata ha ufficializzato l'operazione tramite una nota diramata sui propri canali:

Con questa firma il Torino costringe gli eventuali acquirenti a presentare proposte economiche decisamente superiori per impostare una trattativa. Ora la dirigenza del Milan è chiamata a valutare se affondare il colpo con un investimento oneroso oppure virare su profili differenti in vista delle prossime finestre di mercato.