Il calciomercato del Milan punta con decisione sui migliori talenti del calcio italiano dopo il mancato ritorno di Mattia Liberali, che ha preferito il Como. Il proprietario rossonero Gerry Cardinale, a capo del fondo RedBird, e il tecnico Rúben Amorim hanno messo gli occhi su Alessio Cacciamani, gioiello del Torino classe 2007. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alessandro Jacobone di Milan Community, il club di Via Aldo Rossi è pronto a sfidare la Roma di Urbano Cairo sfruttando la carta Alphadjo Cissè come contropartita.

Il profilo di Cacciamani e il blitz della Roma di Cairo

Le cifre del Torino e il nuovo assalto dei giallorossi

La strategia del Milan: il prestito di Cissè per bloccare il talento

Alessio Cacciamani, esterno offensivo sinistro classe 2007 di piede destro, è reduce da un'ottima stagione formativa in Serie B con la maglia della Juve Stabia, dove ha collezionato 37 presenze, 2 gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia. Le sue prestazioni hanno scatenato una vera e propria asta di mercato. La Roma si è mossa d'anticipo presentando una prima offerta ufficiale da 10 milioni di euro più bonus, prontamente respinta dal presidente del Torino Urbano Cairo, che chiede per il suo gioiello cifre decisamente superiori.Secondo le indiscrezioni raccolte da Alessandro Jacobone, il club capitolino è pronto a tornare alla carica nelle prossime ore per far capitolare la resistenza granata. Sul piatto verrà messa una nuova proposta economica da 15 milioni di euro stabili, a cui verrà aggiunta una percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore. La richiesta di Urbano Cairo, tuttavia, resta ferma a una valutazione minima di 20 milioni di euro per lasciar partire il classe 2007 a titolo definitivo in questa sessione estiva.In questo scenario di attesa si inserisce con astuzia il Milan. La dirigenza rossonera vuole sfruttare un canale preferenziale già aperto con il Torino, legato al forte interesse dei piemontesi per Alphadjo Cissè. Il Torino ha infatti richiesto formalmente il prestito secco del trequartista italiano classe 2006 di proprietà del Diavolo. Il Milan è disposto a dare il via libera al trasferimento di Cissè alla corte granata, ma a una condizione ben precisa: ottenereper l'acquisto di Cacciamani nel prossimo futuro, anticipando così la forte concorrenza della Roma. Staremo a vedere quale tra i due club, tra Roma e Milan, adotterà la strategia vincente.