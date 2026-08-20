Milan, intrigo Rafael Leão: il Diavolo non si smuove. Decisione rischiosa, ma strategia chiara

Milan, Rafael Leão resta un rebus di questo calciomercato: l'attaccante portoghese, che potrebbe anche tornare a disposizione per Torino-Milan, è al centro delle voci continue di calciomercato, con il portoghese che potrebbe essere sempre ceduto da qui al prossimo primo settembre. Ieri c'è stato un lunghissimo incontro tra la dirigenza rossonera e il procuratore Jorge Mendes che non assiste l'attaccante numero 10: secondo le ultime di mercato, però, potrebbe svolgere il ruolo di intermediario per facilitare la possibile cessione dello stesso Leão.

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Le richieste economiche del Milan e la strategia societaria

Il fattore campo: l'intesa con Ruben Amorim e Moreira

Il punto focale è la richiesta del Milan: i rossoneri non vogliono scendere dalla, al massimo potrebbe 'accontentarsi' di. Una posizione importante da parte del club rossonero che non vuole fare sconti, con il rischio però di doversi tenere il giocatore in vista della stagione che sta per iniziare. È una strategia però chiara da parte della società rossonera: il Milan non vuole svendere il suo asset maggiore. L'attaccante portoghese resta il calciatore con cui il Diavolo può incassare di più e non vuole scendere a compromessi proprio per questo motivo.Vedremo se il lavoro di Mendes e del Milan sarà decisivo per trovare la squadra adatta a Leão, ma è chiaro che il Diavolo, anche solo per parlarne, avrà bisogno di un'offerta molto importante. Non si fanno sconti in casa rossonera per il calciatore che potrebbe essere ceduto al prezzo più alto nella rosa. D'altronde lo stesso Leão si trova bene nel nuovo gruppo rossonero con, lo testimoniano anche le immagini social con i sorrisi del numero 10 insieme al nuovo acquisto(foto che trovate come immagine di copertina dell'articolo).