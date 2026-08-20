Nel summit di calciomercato durato sei ore a Casa Milan, la dirigenza rossonera e l'agente Jorge Mendes non hanno solo definito l'affare Diego Moreira, ma hanno affrontato il nodo legato alla cessione di Rafael Leão. Durante l'incontro è andato in scena un confronto da remoto con Gerry Cardinale: il fondatore di RedBird, ormai centralissimo nelle trattative del club, spinge per monetizzare l'addio dell'attaccante portoghese così da finanziare i prossimi innesti in difesa e sulla trequarti.

Il ruolo di Cardinale e la strategia di Mendes per l'addio di Leão

Il prezzo fissato dal Milan e l'offerta del Galatasaray

Tesoretto Leão: caccia ai rinforzi in difesa e sulla trequarti

Il rapporto tra Gerry Cardinale e il capo della Gestifute, consolidato nel tempo, si rivela strategico in questa sessione estiva. Il proprietario del Milan gestisce in prima persona le operazioni più delicate e, per necessità operative, si affiderà ancora alle competenze del super agente portoghese. Mendes, forte della vicinanza storica all'entourage di Rafael Leão, è al lavoro per trovare una destinazione gradita al calciatore, con l'obiettivo di presentarsi in sede con una proposta economica in linea con le pretese del club di Via Aldo Rossi.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le richieste economiche del Diavolo per far partire il numero 10 rimangono molto elevate, a dispetto delle indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi. Il Milan valuta il cartellino di Leão. Al momento, la squadra più vicina all'esterno lusitano è il: il club turco si è detto disposto a superare la barriera dei 40 milioni di euro, senza però spingersi troppo oltre. Leão viene ormai considerato non più funzionale ai nuovi schemi tattici dei rossoneri, ma resta una risorsa finanziaria imprescindibile.I proventi della imminente cessione del portoghese verranno immediatamente reinvestiti sul mercato per colmare le lacune della rosa. Il Milan ha assoluto bisogno di rinforzi mirati nel reparto arretrato e nella zona nevralgica della trequarti. Proprio in quest'ottica, il lunghissimo meeting di ieri potrebbe aver gettato le basi per nuove sinergie: non è escluso che Jorge Mendes decida di proporre ai dirigenti milanisti alcuni profili di spessore pescati direttamente dalla sua ricca e potente scuderia di calciatori.