Il Milan detta le condizioni per gli addii di Fikayo Tomori e Youssouf Fofana: c'è l'offerta dell'Aston Villa in Premier League. Chi rifiuta finisce fuori rosa
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Il calciomercato in uscita del Milan entra nella fase più calda con la dirigenza rossonera al lavoro per piazzare gli ultimi esuberi della rosa di Rúben Amorim. Dopo il prestito di David Odogu al Tolosa, i fari sono puntati sulle cessioni di Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, entrambi finiti nel mirino dell'Aston Villa di Unai Emery in Premier League, mentre resta ancora da definire il futuro dell'attaccante francese Christopher Nkunku.
L'Aston Villa bussa per Tomori: i dettagli dopo l'affare KonsaFikayo Tomori potrebbe presto fare il suo ritorno nel campionato inglese. Il difensore classe 1997, valutato dal Milan tra i 10 e i 15 milioni di euro, ha finora rifiutato diverse proposte, ma l'opzione Aston Villa sembra stuzzicare il suo interesse. Il club di Birmingham, infatti, è a un passo dal cedere il centrale Ezri Konsa all'Arsenal e ha individuato nell'ex Chelsea il profilo ideale per rinforzare la retroguardia di Unai Emery, formazione che quest'anno disputerà la Champions League.
Fofana tra Aston Villa e Crystal Palace: la Premier League chiamaAnche per Youssouf Fofana le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per un trasferimento in Inghilterra. Il centrocampista francese, la cui valutazione oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, ha già espresso il proprio totale gradimento per la Premier League, rifiutando categoricamente l'ipotesi di un ritorno nella Ligue 1 francese dopo l'esperienza al Monaco. Oltre al forte pressing dei Villans, sul classe 1999 si registra anche l'interesse concreto del Crystal Palace, pronto a dare battaglia per assicurarsi le sue prestazioni.
Linea dura del Milan: fuori rosa se saltano i trasferimentiLa posizione della dirigenza di Via Aldo Rossi nei confronti dei due calciatori è stata netta e categorica. Il Milan ha comunicato con estrema chiarezza sia a Tomori sia a Fofana che non verranno tollerati ulteriori veti sulle destinazioni. Qualora i due giocatori dovessero rifiutare le offerte presentate in questa fase finale del mercato, restando a Milano dopo la chiusura della sessione estiva, finiranno immediatamente fuori rosa, senza alcuna possibilità di rientrare nel progetto tecnico guidato da mister Rúben Amorim.
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