Una clamorosa bomba di calciomercato scuote l'ambiente del Milan: la dirigenza rossonera ha avviato contatti concreti per portare a Via Aldo Rossi il difensore portoghese Rúben Dias del Manchester City. La notizia, lanciata dall'esperto di mercato di SportMediaset Orazio Accomando tramite il proprio profilo X, traccia la strada per un colpo stellare orchestrato dal super agente Jorge Mendes, un innesto di caratura mondiale perfetto per guidare la retroguardia nel 3-4-2-1 del tecnico connazionale Rúben Amorim.

Il palmarès di Rúben Dias: da pilastro di Guardiola a obiettivo del Milan

La regia di Jorge Mendes: il maxi summit e l'ombra dello scambio con Leão

Come Rúben Dias cambierebbe la difesa nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim

Rúben Dias, difensore centrale classe 1997, rappresenta l'eccellenza assoluta nel ruolo di regista difensivo a livello internazionale. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Benfica – con cui ha collezionato 137 presenze, 12 gol e 6 assist vincendo un campionato e una Supercoppa portoghese – nell'estate 2020 si è trasferito alla corte di Pep Guardiola al Manchester City per circa 72 milioni di euro. In sei stagioni con la maglia dei Citizens, il lusitano ha messo a referto 256 partite, 6 reti e 6 assist, facendo letteralmente incetta di trofei: ben 12 titoli in bacheca, tra i quali spiccano 4 Premier League e una Champions League.Sotto contratto con il Manchester City fino al 30 giugno 2029 e valutato circa 55 milioni di euro dal portale specializzato Transfermarkt, il nome di Rúben Dias era già circolato in orbita rossonera nei giorni scorsi. Le indiscrezioni di calciomercato avevano ipotizzato. L'intera operazione è gestita dal potente fondatore dell'agenzia Gestifute, Jorge Mendes, che cura gli interessi di Rúben Dias e, da intermediario, anche quelli per la cessione di Leão e che ieri è rimasto blindato per oltre sei ore nella sede del club milanistaÈ del tutto presumibile che durante il lungo meeting pomeridiano a Casa Milan, Mendes e i dirigenti del Diavolo abbiano approfondito la fattibilità economica e tecnica di questa complessa operazione. Dal punto di vista tattico, l'arrivo del centrale dei Citizens colmerebbe il bisogno di leadership espresso da Rúben Amorim. Rúben Dias ha le caratteristiche ideali per posizionarsi al centro della difesa a tre rossonera, garantendo non solo una solida copertura in fase di non possesso, ma anche una pulizia assoluta nell'impostazione della manovra dal basso, innalzando verticalmente il tasso tecnico complessivo della rosa.