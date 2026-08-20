Calciomercato Milan: Fabrizio Romano e Matteo Moretto confermano i nuovi contatti con il Porto per Santiago Giménez. Ma rispunta la Lazio di Gennaro Gattuso
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Il calciomercato del Milan vive ore frenetiche attorno al futuro di Santiago Giménez, con importanti novità emerse nel corso del pomeriggio. Secondo quanto rivelato dagli esperti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, sono infatti ripresi i contatti ufficiali con il Porto per il trasferimento del "Bebote" alla corte di Francesco Farioli. Sullo sfondo, però, si registra il clamoroso inserimento della Lazio di Gennaro Gattuso, pronta a piombare sull'attaccante messicano dopo il naufragio dell'affare Bamba Dieng.
Il Porto prepara il rilancio: i nodi sulle cifre e l'obbligo di riscattoDopo il muro eretto in mattinata dalla dirigenza rossonera a Via Aldo Rossi, i lusitani hanno deciso di non mollare la presa. Il Milan aveva respinto la prima offerta del Porto, giudicando inaccettabile la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. I rossoneri pretendono una base di prestito oneroso con un riscatto che si attesti tra i 20 e i 25 milioni di euro, preferibilmente sotto forma di obbligo di riscatto condizionato. Questa specifica valutazione economica è fondamentale per blindare il bilancio del club ed evitare una sanguinosa minusvalenza per il cartellino del classe 2001, acquistato un anno e mezzo fa dal Feyenoord per 30,2 milioni di euro più 3 di bonus.
I contatti rivelati da Romano e Moretto e la volontà del calciatoreLa riapertura del canale di comunicazione tra i due club, confermata da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, fa ipotizzare l'imminente arrivo di una seconda proposta ufficiale da parte della società presieduta da André Villas-Boas. L'attaccante messicano ha già da tempo raggiunto un accordo totale sui termini del contratto personale con i "Dragões" e spinge per il trasferimento in Portogallo. Il Porto cercherà quindi di rimodulare i bonus e la quota fissa per avvicinarsi sensibilmente alle richieste minime stabilite dal Milan, con l'obiettivo di trovare la fumata bianca definitiva.
L'ombra della Lazio: Gattuso e Lotito piombano su GiménezQualora le contrattazioni con i portoghesi dovessero subire un nuovo e definitivo stop, l'alternativa per il futuro del messicano potrebbe essere clamorosamente in Serie A. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Lazio è pronta a tornare alla carica per il centravanti rossonero. Il club di Claudio Lotito si trova in piena emergenza offensiva: lo svincolato senegalese Bamba Dieng è stato scartato alle visite mediche, mentre Mauro Icardi ha ufficialmente rifiutato la proposta dei biancocelesti. Per la formazione guidata da Gennaro Gattuso, il profilo di Santiago Giménez rappresenta ora una primissima scelta, al pari di Andrea Pinamonti del Sassuolo.
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