Il Milan rifiuta la prima proposta del Porto per Santiago Giménez: no al diritto a 15 milioni. I rossoneri chiedono 20 milioni per evitare minusvalenze
Calciomercato, in quale ruolo giocherà Diego Moreira nel Milan di Amorim? L'analisi
Il calciomercato del Milan fa registrare un braccio di ferro con il Porto per la cessione di Santiago Giménez all'Estádio do Dragão. L'attaccante messicano classe 2001 ha già un'intesa totale con i "Dragões", ma la trattativa tra il club di Via Aldo Rossi e la società presieduta da André Villas-Boas ha subito un brusco rallentamento: la dirigenza rossonera ha infatti respinto la prima offerta ufficiale dei lusitani, ritenuta troppo bassa rispetto alle necessità del bilancio e ai calcoli sull'ammortamento del cartellino.
Il Porto offre al ribasso: la formula per convincere FarioliIl Porto ha presentato al Milan una proposta basata su un prestito gratuito per la stagione 2026-2027, con l'ingaggio del calciatore interamente pagato e un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Questa opzione si sarebbe trasformata in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi di presenze e gol sotto la guida del nuovo tecnico dei lusitani, Francesco Farioli. La proposta è stata giudicata inadeguata dal Milan, che per il "Bebote" – autore di soli 7 gol e 6 assist in 37 partite complessive nell'arco di 18 mesi in rossonero – pretende condizioni economiche decisamente diverse.
Le cifre del Milan e il calcolo per evitare la minusvalenzaLa controproposta del Diavolo per l'ex bomber del Feyenoord si basa su un prestito oneroso, con lo stipendio dell'anno in corso coperto al 100% dal Porto, e un diritto di riscatto fissato tassativamente a 20 milioni di euro. Questa cifra non è casuale: il Milan acquistò Giménez nel febbraio 2025 per 30,2 milioni di euro più 3 di bonus. Dopo due stagioni e mezzo di ammortamento, il valore del messicano peserà a bilancio per poco meno di 20 milioni al termine della prossima stagione. Di conseguenza, la soglia indicata dai rossoneri rappresenta la quota minima invalicabile per non iscrivere una sanguinosa minusvalenza nei conti societari.
Cosa serve adesso per sbloccare il trasferimento di GiménezAffinché Santiago Giménez possa finalmente coronare il suo desiderio di trasferirsi in Portogallo prima della fine della sessione estiva di mercato, sarà necessario un rilancio ufficiale da parte del Porto. La società lusitana dovrà modificare la struttura dell'offerta e avvicinarsi in modo significativo ai 20 milioni richiesti dal Milan per sbloccare definitivamente i documenti. I contatti tra le parti restano costanti, ma la fermezza della dirigenza milanista obbliga i portoghesi a compiere il prossimo passo.
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