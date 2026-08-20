PianetaMilan Top News: suggestione Rúben Dias. Occhio alla pista Cacciamani. Le prime parole di Diego Moreira in rossonero. Le ultime su Gonçalo Inácio
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Settimana molto importante per il mercato del Milan: i rossoneri sono alla ricerca di altri profili importanti per rinforzare la squadra dopo gli arrivi di Ramos, Gila e Moreira. Occhio, però, anche alle tante operazioni in uscita da chiudere in pochi giorni. In questo scenario con tante voci che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura.
- Gonçalo Inácio: il difensore può ancora arrivare? Le ultime novità dal Portogallo.
- Colpo Moreira: le prime parole del nuovo esterno del Milan.
- Ipotesi Cacciamani: sfida alla Roma per l'esterno del Torino.
- Suggestione Rúben Dias: voci di un interesse per il grande difensore del City.
Gonçalo Inácio ancora possibile?Continuano le notizie sul mercato del Milan: i rossoneri sono chiaramente alla ricerca di un altro difensore per rinforzare la rosa di Ruben Amorim e tra i candidati resta ancora Gonçalo Inácio, difensore portoghese dello Sporting accostato al Diavolo dai primissimi giorni di mercato. Al momento non c'è nessuna trattativa tra i due club per il classe 2001 e un passaggio al Milan viene descritto come non praticabile per due motivi, queste le ultime notizie riportate da A Bola. Il difensore ha una clausola rescissoria molto alta da 60 milioni di euro e in più è da poco diventato il nuovo capitano dello Sporting. La partenza di Gonçalo Inácio non è all'ordine del giorno. Al Milan serve comunque un difensore importante per rinforzare al meglio il reparto di Ruben Amorim: serve un calciatore in grado di impostare dal basso, visto che il solo Mario Gila non basta.
Le prime parole di MoreiraUno dei colpi del mercato estivo in Serie A è stato Diego Moreira: il Milan lo ha prelevato per circa 50 milioni di euro più bonus per strapparlo allo Strasburgo. L'esterno belga ha parlato ai canali tematici del club. Ecco un estratto delle sue parole: "Sono rimasto scioccato e sorpreso se devo essere onesto, questo perché giocare nel Milan significa vincere trofei e fare parte di un club dalla storia gloriosa, nel quale hanno militato tanti campioni. Il Milan è un grande club con determinate aspettative e questo è il momento giusto per arrivare qui. Per me è importante essere felice e cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, vincere il campionato e vincere tutto quello che sarà possibile". Moreira è un grande rinforzo per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim: può giocare sia a destra sia a sinistra, sia come esterno di centrocampo sia come trequartista offensivo. Un colpo davvero importante perché ha delle caratteristiche che mancavano ai rossoneri.
Il Milan pensa a CacciamaniSecondo quanto rivelato dal giornalista Alessandro Jacobone di Milan Community, il Milan è pronto a sfidare la Roma sfruttando la carta Alphadjo Cissè come contropartita. Alessio Cacciamani è un esterno offensivo sinistro classe 2007 di piede destro reduce da una grande stagione in Serie B con la Juve Stabia, dove ha collezionato 37 presenze, 2 gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia. Secondo le indiscrezioni raccolte da Alessandro Jacobone, il club capitolino è pronto a tornare alla carica nelle prossime ore per far capitolare la resistenza granata. Sul piatto verrà messa una nuova proposta economica da 15 milioni di euro stabili, a cui verrà aggiunta una percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore. La richiesta però potrebbe essere di circa 20 milioni di euro. Per il Milan potrebbe essere un obiettivo molto interessante anche in prospettiva futura: Cacciamani è un prospetto molto brillante per le fasce italiane.
Voci su Rúben DiasA riportare altre notizie su Rúben Dias ci pensa anche il sito de La Gazzetta dello Sport: secondo la rosea il portoghese classe 1997 rientra nella lista dei cedibili per il club inglese. La scorsa stagione è stato sempre titolare tranne nei momenti in cui è stato fuori per infortuni muscolari. L'interesse per Dias del Milan ha senso anche per il rapporto con il suo procuratore Jorge Mendes, che ieri è stato sei ore a Casa Milan per un lungo summit di mercato. Per il Milan sarebbe un colpo da novanta: in fase di possesso ha un grande precisione nei passaggi anche sotto pressione, qualità che ha migliorato grazie al lavoro di Pep Guardiola. Non si fa travolgere dal panico e sa sempre cosa fare e quale compagno servire. Sarebbe forse uno dei colpi più importanti degli ultimi anni in Serie A, ma è difficile pensare che possa andare in porto, visto che siamo a fine agosto e calciatori così importanti difficilmente si muovono.
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