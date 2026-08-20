Settimana molto importante per il mercato del Milan: i rossoneri sono alla ricerca di altri profili importanti per rinforzare la squadra dopo gli arrivi di Ramos, Gila e Moreira. Occhio, però, anche alle tante operazioni in uscita da chiudere in pochi giorni. In questo scenario con tante voci che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura.

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Gonçalo Inácio: il difensore può ancora arrivare? Le ultime novità dal Portogallo.

il difensore può ancora arrivare? Le ultime novità dal Portogallo. Colpo Moreira: le prime parole del nuovo esterno del Milan.

le prime parole del nuovo esterno del Milan. Ipotesi Cacciamani: sfida alla Roma per l'esterno del Torino.

sfida alla Roma per l'esterno del Torino. Suggestione Rúben Dias: voci di un interesse per il grande difensore del City.

Gonçalo Inácio ancora possibile?

Le prime parole di Moreira

Il Milan pensa a Cacciamani

Voci su Rúben Dias

Ecco di cosa parliamo oggi:Continuano le notizie sul mercato del Milan: i rossoneri sono chiaramente alla ricerca di un altro difensore per rinforzare la rosa die tra i candidati resta ancora, difensore portoghese delloaccostato al Diavolo dai primissimi giorni di mercato. Al momento non c'è nessuna trattativa tra i due club per il classe 2001 e un passaggio al Milan viene descritto come, queste le ultime notizie riportate da. Il difensore ha unae in più è da poco diventato il. La partenza di Gonçalo Inácio non è all'ordine del giorno. Al Milan serve comunque un difensore importante per rinforzare al meglio il reparto di Ruben Amorim: serve un calciatore in grado di, visto che il solonon basta.Uno dei colpi del mercato estivo in Serie A è stato: il Milan lo ha prelevato per circaper strapparlo allo. L'esterno belga ha parlato ai canali tematici del club. Ecco un estratto delle sue parole: "Sono rimasto scioccato e sorpreso se devo essere onesto, questo perché giocare nel Milan significa vincere trofei e fare parte di un club dalla storia gloriosa, nel quale hanno militato tanti campioni. Il Milan è un grande club con determinate aspettative e questo è il momento giusto per arrivare qui. Per me è importante essere felice e cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, vincere il campionato e vincere tutto quello che sarà possibile". Moreira è un grande rinforzo per il: può giocare sia a destra sia a sinistra, sia come esterno di centrocampo sia come trequartista offensivo. Un colpo davvero importante perché ha delle caratteristiche che mancavano ai rossoneri.Secondo quanto rivelato dal giornalista, il Milan è pronto asfruttando la cartacome contropartita.è un esterno offensivo sinistro classe 2007 di piede destro reduce da una grande stagione in Serie B con la Juve Stabia, dove ha collezionato 37 presenze, 2 gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia. Secondo le indiscrezioni raccolte da Alessandro Jacobone, il club capitolino è pronto a tornare alla carica nelle prossime ore per far capitolare la resistenza granata. Sul piatto verrà messa una nuova proposta economica da, a cui verrà aggiunta una percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore. La richiesta però potrebbe essere di circa 20 milioni di euro. Per il Milan potrebbe essere un obiettivo molto interessante anche in prospettiva futura: Cacciamani è un prospetto molto brillante per le fasce italiane.A riportare altre notizie suci pensa anche il sito de: secondo la rosea il portoghese classe 1997 rientra nellaper il club inglese. La scorsa stagione è stato sempre titolare tranne nei momenti in cui è stato fuori per infortuni muscolari. L'interesse per Dias del Milan ha senso anche per il rapporto con il suo procuratore, che ieri è stato sei ore aper un lungo. Per il Milan sarebbe un colpo da novanta: in fase di possesso ha un grande precisione nei passaggi anche sotto pressione, qualità che ha migliorato grazie al lavoro di. Non si fa travolgere dal panico e sa sempre cosa fare e quale compagno servire. Sarebbe forse uno dei colpi più importanti degli ultimi anni in Serie A, ma è difficile pensare che possa andare in porto, visto che siamo a fine agosto e calciatori così importanti difficilmente si muovono.