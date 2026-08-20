Le parole di Diego Moreira da giocatore del Milan. L'intervista ufficiale sull'emozione della chiamata, l'obiettivo Scudetto, i social e la passione per la moda
Milan, Diego Moreira lascia il Meilà: direzione Casa Milan per la firma | PM
Il nuovo esterno del Milan Diego Moreira ha parlato tramite i canali del club. Prima parte della sua intervista focalizzata sulla reazione all'interesse di una squadra importante come quella rossonera:
"Sono rimasto scioccato e sorpreso se devo essere onesto, questo perché giocare nel Milan significa vincere trofei e fare parte di un club dalla storia gloriosa, nel quale hanno militato tanti campioni".
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"Il Milan è un grande club con determinate aspettative e questo è il momento giusto per arrivare qui".
"Vincere tutto quello che sarà possibile"Moreira ha poi parlato degli obiettivi personali e quelli del Milan:
"Non è possibile raggiungere qualcosa a livello personale se non attraverso il lavoro della squadra. Darò tutto per i compagni in partita e in allenamento, cercando di fare felici i nostri tifosi".
L'esterno ha parlato anche dello Scudetto:
"Per me è importante essere felice e cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, vincere il campionato e vincere tutto quello che sarà possibile".
Il carattere, i social e il legame con la città di MilanoMoreira ha parlato anche del suo carattere e della differenza di quanto si vede sui social e la vita 'vera':
"La gente mi vede sui social che rido e ballo, ma non sono sempre così. Quando è il momento di lavorare lavoro. So cosa voglio dalla mia vita e dalla mia carriera e so cosa è necessario fare per avere successo e raggiungere gli obiettivi. La gente deve capire che sono un ragazzo simpatico, che sa essere concentrato e dare tutto sul campo per i compagni, i tifosi e il club. So cosa voglio fare nella vita da quando sono piccolo".
Una parola per descriverlo:
"Io sorrido sempre, sono sempre felice e cerco di rendere allegre le persone. Gioia è la parola perfetta per descrivermi".
Poi l'importanza della musica nella sua vita:
"Ascolto musica in ogni momento della giornata. Quando vado all'allenamento o alla partita e anche quando sono a casa da solo. La musica è importante, mi rende felice. A volte posso essere triste, ma ascoltare musica mi cambia l'umore e m fa venire voglia di cantare e ballare. Fa parte di me. Amo molto la break dance. Ballo fin da quando sono bambino, l'ho fatto per molto tempo ma poi ho dovuto scegliere tra ballo e calcio e credo di aver fatto la scelta giusta. Sono molto felice della mia scelta".
E infine un passaggio anche sulla moda:
"Milano è anche la capitale della moda e mi ci identifico molto. Se esco mi piace vestire bene. Sono un ragazzo semplice come tutti voi".
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