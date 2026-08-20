Report da Milanello verso Torino-Milan: Diego Moreira e Matteo Gabbia hanno lavorato in gruppo con Mike Maignan e Adrien Rabiot. Su Christian Pulisic ...

Daniele Triolo
- Milano
Dove giocherà Diego Moreira, esterno acquistato dal Milan in questo calciomercato estivo 2026?

Calciomercato, in quale ruolo giocherà Diego Moreira nel Milan di Amorim? L'analisi

Il nuovo Milan di Rúben Amorim prosegue la preparazione a Milanello in vista del debutto ufficiale nella Serie A 2026-2027, previsto domenica 23 agosto alle ore 20:45 sul campo del Torino guidato dall'ex rossonero Ignazio Abate. Nella sessione d'allenamento di oggi, giovedì 20 agosto, si sono allenati in gruppo Matteo Gabbia, Mike Maignan, Adrien Rabiot e il neo-acquisto Diego Moreira, mentre restano da valutare le condizioni di Christian Pulisic e le delicate situazioni di Rafael Leão e Santiago Giménez.

Moreira subito in gruppo, Amorim ritrova Gabbia per la difesa

Ottime indicazioni per Rúben Amorim sul fronte dei rientri. L'ultimo arrivato dal calciomercato, l'esterno portoghese Diego Moreira, si è presentato in perfette condizioni atletiche e ha svolto l'intera seduta di allenamento insieme ai nuovi compagni di squadra. Sospiro di sollievo anche per la retroguardia: Matteo Gabbia ha superato definitivamente il fastidio alla caviglia che lo aveva costretto a saltare l'ultimo test amichevole del pre-campionato contro il Manchester United, allenandosi ancora una volta regolarmente dopo l'allenamento in gruppo di ieri e mettendosi quindi a disposizione dello staff tecnico per la trasferta in Piemonte.
Diego Moreira, centrocampista AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello

Maignan e Rabiot pronti per il Torino, il piano per il rientro di Pulisic

Il gruppo rossonero ritrova la sua spina dorsale francese. Sia Mike Maignan che Adrien Rabiot, rientrati per ultimi a Milanello dopo le vacanze post-Mondiali, hanno lavorato regolarmente a pieno ritmo con la squadra e saranno arruolabili per la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino. Discorso diverso per Christian Pulisic: il numero 11 statunitense sta completando il percorso di riabilitazione dopo la frattura di tibia e perone rimediata proprio al Mondiale. Nessun allarme in casa Milan, il rientro in gruppo è previsto per domani; Amorim e i medici decideranno se portarlo in panchina a Torino o preservarlo per il match contro il Venezia di venerdì 28 agosto.

Leão e Giménez a parte: il mercato li allontana dal debutto

La nota più significativa della giornata riguarda invece Rafael Leão e Santiago Giménez. Entrambi i calciatori hanno svolto un lavoro personalizzato e differenziato rispetto al resto della squadra e sono ufficialmente da considerarsi indisponibili per la prima giornata di campionato contro i granata. Entrambi, poi, rientrano nelle fitte e caldissime dinamiche di calciomercato che potrebbero portarli definitivamente lontano da Milano prima della chiusura della sessione estiva.

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