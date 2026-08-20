Report da Milanello verso Torino-Milan: Diego Moreira e Matteo Gabbia hanno lavorato in gruppo con Mike Maignan e Adrien Rabiot. Su Christian Pulisic ...
Calciomercato, in quale ruolo giocherà Diego Moreira nel Milan di Amorim? L'analisi
Il nuovo Milan di Rúben Amorim prosegue la preparazione a Milanello in vista del debutto ufficiale nella Serie A 2026-2027, previsto domenica 23 agosto alle ore 20:45 sul campo del Torino guidato dall'ex rossonero Ignazio Abate. Nella sessione d'allenamento di oggi, giovedì 20 agosto, si sono allenati in gruppo Matteo Gabbia, Mike Maignan, Adrien Rabiot e il neo-acquisto Diego Moreira, mentre restano da valutare le condizioni di Christian Pulisic e le delicate situazioni di Rafael Leão e Santiago Giménez.
Moreira subito in gruppo, Amorim ritrova Gabbia per la difesaOttime indicazioni per Rúben Amorim sul fronte dei rientri. L'ultimo arrivato dal calciomercato, l'esterno portoghese Diego Moreira, si è presentato in perfette condizioni atletiche e ha svolto l'intera seduta di allenamento insieme ai nuovi compagni di squadra. Sospiro di sollievo anche per la retroguardia: Matteo Gabbia ha superato definitivamente il fastidio alla caviglia che lo aveva costretto a saltare l'ultimo test amichevole del pre-campionato contro il Manchester United, allenandosi ancora una volta regolarmente dopo l'allenamento in gruppo di ieri e mettendosi quindi a disposizione dello staff tecnico per la trasferta in Piemonte.
Maignan e Rabiot pronti per il Torino, il piano per il rientro di PulisicIl gruppo rossonero ritrova la sua spina dorsale francese. Sia Mike Maignan che Adrien Rabiot, rientrati per ultimi a Milanello dopo le vacanze post-Mondiali, hanno lavorato regolarmente a pieno ritmo con la squadra e saranno arruolabili per la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino. Discorso diverso per Christian Pulisic: il numero 11 statunitense sta completando il percorso di riabilitazione dopo la frattura di tibia e perone rimediata proprio al Mondiale. Nessun allarme in casa Milan, il rientro in gruppo è previsto per domani; Amorim e i medici decideranno se portarlo in panchina a Torino o preservarlo per il match contro il Venezia di venerdì 28 agosto.
Leão e Giménez a parte: il mercato li allontana dal debuttoLa nota più significativa della giornata riguarda invece Rafael Leão e Santiago Giménez. Entrambi i calciatori hanno svolto un lavoro personalizzato e differenziato rispetto al resto della squadra e sono ufficialmente da considerarsi indisponibili per la prima giornata di campionato contro i granata. Entrambi, poi, rientrano nelle fitte e caldissime dinamiche di calciomercato che potrebbero portarli definitivamente lontano da Milano prima della chiusura della sessione estiva.
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