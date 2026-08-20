Il nuovo Milan di Rúben Amorim prosegue la preparazione a Milanello in vista del debutto ufficiale nella Serie A 2026-2027, previsto domenica 23 agosto alle ore 20:45 sul campo del Torino guidato dall'ex rossonero Ignazio Abate. Nella sessione d'allenamento di oggi, giovedì 20 agosto, si sono allenati in gruppo Matteo Gabbia, Mike Maignan, Adrien Rabiot e il neo-acquisto Diego Moreira, mentre restano da valutare le condizioni di Christian Pulisic e le delicate situazioni di Rafael Leão e Santiago Giménez.

Moreira subito in gruppo, Amorim ritrova Gabbia per la difesa

Maignan e Rabiot pronti per il Torino, il piano per il rientro di Pulisic

Leão e Giménez a parte: il mercato li allontana dal debutto

Ottime indicazioni per Rúben Amorim sul fronte dei rientri. L'ultimo arrivato dal calciomercato, l'esterno portoghese, si è presentato in perfette condizioni atletiche e ha svolto l'intera seduta di allenamento insieme ai nuovi compagni di squadra. Sospiro di sollievo anche per la retroguardia: Matteo Gabbia ha superato definitivamente il fastidio alla caviglia che lo aveva costretto a saltare l'ultimo test amichevole del pre-campionato contro il Manchester United, allenandosi ancora una volta regolarmente dopo l'allenamento in gruppo di ieri e mettendosi quindi a disposizione dello staff tecnico per la trasferta in Piemonte.Il gruppo rossonero ritrova la sua spina dorsale francese. Sia Mike Maignan che Adrien Rabiot, rientrati per ultimi a Milanello dopo le vacanze post-Mondiali, hanno lavorato regolarmente a pieno ritmo con la squadra e saranno arruolabili per la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino. Discorso diverso per Christian Pulisic: il numero 11 statunitense sta completando il percorso di riabilitazione dopo la frattura di tibia e perone rimediata proprio al Mondiale. Nessun allarme in casa Milan, il rientro in gruppo è previsto per domani; Amorim e i medici decideranno se portarlo in panchina a Torino o preservarlo per il match contro il Venezia di venerdì 28 agosto.La nota più significativa della giornata riguarda invece. Entrambi i calciatori hanno svolto un lavoro personalizzato e differenziato rispetto al resto della squadra e sono ufficialmente da considerarsi indisponibili per la prima giornata di campionato contro i granata. Entrambi, poi, rientrano nelle fitte e caldissime dinamiche di calciomercato che potrebbero portarli definitivamente lontano da Milano prima della chiusura della sessione estiva.