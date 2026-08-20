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Il calciomercato è fatto anche di suggestioni e in questo momento quella accostata al Milan riguarda Rúben Dias, difensore portoghese del Manchester City.

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A riportare la notizia ci pensa anche il sito de: secondo la rosea il portoghese classe 1997 rientra nellaper il club inglese. La scorsa stagione è stato sempre titolare tranne nei momenti in cui è stato fuori per infortuni muscolari.

L'interesse per Dias del Milan ha senso anche per il rapporto con il suo procuratore Jorge Mendes, che ieri è stato sei ore a Casa Milan per un lungo summit di mercato.

Sarebbe un colpo clamoroso per i rossoneri che potrebbe già spostare gli equilibri iniziali del prossimo campionato: Rúben Dias è un classe 1997, tra i calciatori più importanti da anni del Manchester City ed è uno dei difensori centrali più forti al mondo nel recente passato.

Sarebbe un'operazione molto importante anche a livello economico: secondo Calcio e Finanza il portoghese guadagna 6,1 milioni di euro netti a stagione al Manchester City, ma avrebbe un impatto tecnico clamoroso.

Le caratteristiche tecniche e il profilo tattico

È un difensore molto fisico che eccelle nei duelli uno contro uno anche di testa .

che eccelle nei duelli . Ha un ottimo senso della posizione , infatti difficilmente si fa sorprendere dagli attaccanti.

, infatti difficilmente si fa sorprendere dagli attaccanti. Molto aggressivo e forte nell'uno contro uno, infatti concede pochissimo spazio alle punte avversarie.

e forte nell'uno contro uno, infatti concede pochissimo spazio alle punte avversarie. In fase di possesso ha un grande precisione nei passaggi anche sotto pressione, qualità che ha migliorato grazie al lavoro di Pep Guardiola .

anche sotto pressione, qualità che ha migliorato grazie al lavoro di . Non si fa travolgere dal panico e sa sempre cosa fare e quale compagno servire.

La realtà della trattativa di mercato

Sarebbe un profilo perfetto per ilgrazie a doti uniche come affidabilità ed esperienza incredibile.Insomma, sarebbe un, forse uno dei più importanti nella storia recente della Serie A.

Al momento, però, si tratta solo di una suggestione e di indiscrezioni: resta molto difficile che il City liberi un difensore così importante alla fine del mese di agosto, ma nel mercato mai dire mai.