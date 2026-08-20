Clamorosa suggestione di calciomercato: il Milan pensa a Rúben Dias del Manchester City. Vertice di 6 ore con Jorge Mendes a Casa Milan. Cifre e dettagli
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Il calciomercato è fatto anche di suggestioni e in questo momento quella accostata al Milan riguarda Rúben Dias, difensore portoghese del Manchester City.
L'interesse per Dias del Milan ha senso anche per il rapporto con il suo procuratore Jorge Mendes, che ieri è stato sei ore a Casa Milan per un lungo summit di mercato.
Sarebbe un colpo clamoroso per i rossoneri che potrebbe già spostare gli equilibri iniziali del prossimo campionato: Rúben Dias è un classe 1997, tra i calciatori più importanti da anni del Manchester City ed è uno dei difensori centrali più forti al mondo nel recente passato.
Sarebbe un'operazione molto importante anche a livello economico: secondo Calcio e Finanza il portoghese guadagna 6,1 milioni di euro netti a stagione al Manchester City, ma avrebbe un impatto tecnico clamoroso.
Le caratteristiche tecniche e il profilo tatticoSarebbe un profilo perfetto per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim grazie a doti uniche come affidabilità ed esperienza incredibile.
- È un difensore molto fisico che eccelle nei duelli uno contro uno anche di testa.
- Ha un ottimo senso della posizione, infatti difficilmente si fa sorprendere dagli attaccanti.
- Molto aggressivo e forte nell'uno contro uno, infatti concede pochissimo spazio alle punte avversarie.
- In fase di possesso ha un grande precisione nei passaggi anche sotto pressione, qualità che ha migliorato grazie al lavoro di Pep Guardiola.
- Non si fa travolgere dal panico e sa sempre cosa fare e quale compagno servire.
La realtà della trattativa di mercatoInsomma, sarebbe un colpo da novanta per il Milan, forse uno dei più importanti nella storia recente della Serie A.
Al momento, però, si tratta solo di una suggestione e di indiscrezioni: resta molto difficile che il City liberi un difensore così importante alla fine del mese di agosto, ma nel mercato mai dire mai.
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