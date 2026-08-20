Rabiot trequartista perfetto con Moreira e Chukwueze in campo? Il piano di Amorim

Manca sempre meno all'inizio della stagione ufficiale e nel Milan ci sono ancora dei dubbi tattici, legati anche al mercato ancora aperto. Qualche giorno fa avevano parlato del possibile impiego di Adrien Rabiot come trequartista nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim (leggi qui l'analisi di PianetaMilan a riguardo). Una scelta che avrebbe i suoi pro e i suoi contro, ma possiamo aggiungere un altro aspetto: il Diavolo ha chiuso un colpo importantissimo sul mercato con l'arrivo di Diego Moreira che verrà pagato più di 50 milioni allo Strasburgo. Il belga aggiunge altre chiavi tattiche al ruolo di Rabiot.

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Le varianti tattiche di Diego Moreira nello scacchiere di Amorim

Sulla carta Moreira è stato acquistato per giocarenella mediana a quattro del Milan, ma il belga può tranquillamente giocare anche a destra e anche più avanti,dietro la prima punta, anche in questo caso può essere utilizzato sia a sinistra sia a destra.

Partiamo dalla prima idea: Moreira a sinistra con Chukwueze a destra. Due esterni di centrocampo molto, molto offensivi che non hanno nella fase difensiva il loro punto di forza, anzi. Giocare con altri due trequartisti molto offensivi potrebbe portare degli squilibri proprio in difesa.

Il ruolo di Rabiot per garantire l'equilibrio difensivo

Un calciatore in grado di ripiegare alla grande e di aiutare la squadra anche in difesa.

Un elemento che in fase offensiva non è quel fantasista veloce, elusivo e bravo nel dribbling nel breve che vorrebbe Amorim, ma ha comunque un grande tiro da fuori e ottime qualità di inserimento.

Il rischio è di trovarsi una squadra troppo sbilanciata quando si perde il possesso del pallone, lasciando troppo campo ai possibili contropiedi avversari. In questo caso,, il Milan potrebbe beneficiare di precise contromisure tattiche:

Potrebbe essere la mossa giusta all'insegna dell'equilibrio, ma è tutt'altro che escluso che Amorim possa puntare su una squadra molto, molto offensiva.