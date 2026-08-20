Rabiot trequartista perfetto con Moreira e Chukwueze in campo? Il piano di Amorim

L'arrivo di Diego Moreira costringe Ruben Amorim a ridisegnare il Milan?. Ecco perché la scelta di Rabiot trequartista garantisce l'equilibrio
Milan, Diego Moreira lascia il Meilà: direzione Casa Milan per la firma | PM
Manca sempre meno all'inizio della stagione ufficiale e nel Milan ci sono ancora dei dubbi tattici, legati anche al mercato ancora aperto. Qualche giorno fa avevano parlato del possibile impiego di Adrien Rabiot come trequartista nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim (leggi qui l'analisi di PianetaMilan a riguardo). Una scelta che avrebbe i suoi pro e i suoi contro, ma possiamo aggiungere un altro aspetto: il Diavolo ha chiuso un colpo importantissimo sul mercato con l'arrivo di Diego Moreira che verrà pagato più di 50 milioni allo Strasburgo. Il belga aggiunge altre chiavi tattiche al ruolo di Rabiot.
Le varianti tattiche di Diego Moreira nello scacchiere di AmorimSulla carta Moreira è stato acquistato per giocare come esterno sinistro nella mediana a quattro del Milan, ma il belga può tranquillamente giocare anche a destra e anche più avanti, come trequartista offensivo dietro la prima punta, anche in questo caso può essere utilizzato sia a sinistra sia a destra.
Partiamo dalla prima idea: Moreira a sinistra con Chukwueze a destra. Due esterni di centrocampo molto, molto offensivi che non hanno nella fase difensiva il loro punto di forza, anzi. Giocare con altri due trequartisti molto offensivi potrebbe portare degli squilibri proprio in difesa.
Il ruolo di Rabiot per garantire l'equilibrio difensivoIl rischio è di trovarsi una squadra troppo sbilanciata quando si perde il possesso del pallone, lasciando troppo campo ai possibili contropiedi avversari. In questo caso, posizionando Rabiot come trequartista, il Milan potrebbe beneficiare di precise contromisure tattiche:
- Un calciatore in grado di ripiegare alla grande e di aiutare la squadra anche in difesa.
- Un elemento che in fase offensiva non è quel fantasista veloce, elusivo e bravo nel dribbling nel breve che vorrebbe Amorim, ma ha comunque un grande tiro da fuori e ottime qualità di inserimento.
Potrebbe essere la mossa giusta all'insegna dell'equilibrio, ma è tutt'altro che escluso che Amorim possa puntare su una squadra molto, molto offensiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA