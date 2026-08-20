La sessione estiva di calciomercato del Milan vive la sua giornata più rovente dopo l'ufficialità, ieri in tarda serata, di Diego Moreira, operazione giunta dopo un summit di sei ore a Casa Milan tra la dirigenza e il super agente Jorge Mendes. Il tavolo delle trattative ha sbloccato un domino internazionale che vede il proprietario Gerry Cardinale e il tecnico Rúben Amorim pronti a sacrificare Rafael Leão per finanziare colpi stellari come Rúben Dias del Manchester City, mentre si registrano sviluppi decisivi sulle cessioni di Fikayo Tomori, Youssouf Fofana, Christopher Nkunku, Samuele Ricci e sul futuro di Santiago Giménez tra Porto e Lazio. Ecco, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, giovedì 20 agosto 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

La firma di Moreira e il summit di sei ore: Mendes e il prezzo di Leão

Il tesoretto Leão finanzia i sogni: contatti concreti per Rúben Dias

Braccio di ferro Giménez: il Porto rilancia ma spunta l'ombra della Lazio

Il mercato degli esuberi: Aston Villa su Tomori e Fofana, rebus Nkunku e Ricci

L'ha rappresentato soltanto il primo capitolo di un lunghissimo pomeriggio di mercato - ieri - nella sede di Via Aldo Rossi. Jorge Mendes si è infatti trattenuto per oltre sei ore con lo stato maggiore del club, intavolando una fitta rete di contatti da remoto anche con Gerry Cardinale. Il tema centrale del meeting è stato: il Milan ha ribadito la propria linea fermissima, fissando il prezzo del cartellino a 60 milioni di euro (o in alternativa 50 milioni di euro di base fissa più 10 milioni di bonus). L'agente portoghese è già al lavoro per recapitare in sede ricche offerte provenienti dalla Premier League inglese.I proventi derivanti dall'imminente e dolorosa cessione del numero 10 lusitano verranno immediatamente dirottati su due innesti di primissimo spessore: un difensore centrale di leadership e un trequartista di qualità per ildi. In questo senso, la clamorosa indiscrezione della mattinata riguarda. Il difensore portoghese classe 1997, colonna del Manchester City ma clamorosamente inserito nella lista dei cedibili da Enzo Maresca, è assistito proprio dalla Gestifute di Jorge Mendes. L'asse di mercato potrebbe decollare rapidamente, regalando al Diavolo un leader difensivo di caratura mondiale.Nel frattempo, sul fronte offensivo. Dopo il muro eretto dal Milan sulla prima offerta al ribasso dei lusitani, gli esperti di mercato confermano che i contatti tra le dirigenze sono ripartiti intensamente, con il club portoghese pronto a presentare una seconda proposta economica più vicina ai 20-25 milioni richiesti per evitare minusvalenze. Attenzione però alle sorprese: sullo sfondo resta vigile ladi, pronta a inserirsi con decisione sul "Bebote" qualora l'accordo sull'asse Milano-Oporto dovesse definitivamente naufragare.In uscita la dirigenza milanista adotta la linea dura per sfoltire la rosa dei non funzionali al progetto tecnico.di Unai Emery, club pronto a investire l'intero ricavato della cessione di Konsa per l'accoppiata rossonera., fermo restandogradito a Gian Piero Gasperini. Infine, situazione fluida per Samuele Ricci:, ma le due società devono ancora trovare l'accordo definitivo sulle cifre e sulla formula del trasferimento.