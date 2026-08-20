Il calciomercato del Milan affronta il nodo legato alla cessione di Christopher Nkunku, inserito ufficialmente nella lista dei partenti insieme a Fikayo Tomori e Youssouf Fofana perché non funzionale al progetto tecnico di Rúben Amorim. L'attaccante francese classe 1997, che ha già rifiutato le sirene della Saudi Pro League e della Süper Lig turca, valuta solo offerte dai top campionati europei: su di lui è forte il pressing di RB Lipsia, Borussia Dortmund, Aston Villa e Newcastle, senza escludere un clamoroso scambio in Serie A con la Roma di Gian Piero Gasperini per Matías Soulé.

Il Lipsia sogna il grande ritorno: la formula blocca l'affare

Le cifre del Milan e il forte rilancio del Newcastle di Jaissle

Sullo sfondo l'idea di scambio con la Roma: l'intreccio con Soulé

In Bundesliga, il RB Lipsia spinge per riportare l'attaccante alla Red Bull Arena, dove ha già vissuto quattro stagioni leggendarie dal 2019 al 2023, esplodendo con un bottino di 58 gol e 29 assist in 88 partite nelle ultime due annate e conquistando il titolo di capocannoniere nel 2023 con 16 reti. Il problema principale resta la formula del trasferimento: i tedeschi vorrebbero impostare l'operazione sulla base di un, mentre la dirigenza rossonera ha la priorità di monetizzare subito per evitare brutte sorprese a bilancio.Via Aldo Rossi ha fissato il prezzo per il cartellino del numero 18: per lasciarlo partire si chiededi euro. Una richiesta d'oro che serve a non registrare minusvalenze, considerando che il francese era stato pagato 37 milioni di euro soltanto un anno fa al Chelsea ed è legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2030. Questa disponibilità economica non rappresenta un ostacolo per il Newcastle: il nuovo manager delle Magpies, il tedesco Matthias Jaissle, stima moltissimo il calciatore e spinge per averlo subito in Premier League.Oltre alle ricche sirene estere, nelle ultime ore è emersa un'affascinante pista interna che porta dritta alla Capitale. Sullo sfondo resta caldissima. Il fantasista argentino piace molto alla dirigenza milanista, mentre il nuovo tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è da sempre un grandissimo estimatore delle qualità atletiche e tecniche di Nkunku. Mancano pochissimi giorni alla chiusura della sessione estiva e il futuro del francese è pronto a sbloccarsi.