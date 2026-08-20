Le ultime battute della sessione estiva di calciomercato vedono il Milan e la Roma nuovamente in contatto per imbastire una clamorosa operazione legata a Matías Soulé, trequartista argentino classe 2003 che si sposa alla perfezione con i dettami tattici del nuovo allenatore rossonero Rúben Amorim. Il talento sudamericano, attualmente sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini nella Capitale, viene valutato dai giallorossi tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una cifra importante, che la dirigenza rossonera di Via Aldo Rossi intende approcciare attraverso due scenari strategici ben precisi, legati a doppio filo ai destini di Rafael Leão e Christopher Nkunku.

L'identikit tattico: perché Soulé è l'uomo perfetto per il 3-4-2-1

Scenario 1: il tesoretto Rafael Leão per l'assalto cash alla Roma

Scenario 2: la via dello scambio alla pari con Christopher Nkunku

Dal punto di vista prettamente tecnico, Matías Soulé rappresenta il prototipo ideale del trequartista moderno cercato da Rúben Amorim per completare la batteria di sottopunte nel suo dinamico. Mancino naturale dotato di straordinaria visione di gioco e facilità di dribbling, l'argentino ama stazionare sulla corsia di destra per poi accentrarsi e rientrare sul suo piede forte, diventando letale sia in fase di rifinitura che nella conclusione personale. Una freccia che garantirebbe imprevedibilità e che risolverebbe una precisa necessità strutturale nello scacchiere milanista.La prima strada percorribile dalla dirigenza rossonera è strettamente vincolata alle grandi manovre in uscita, in particolare al futuro di Rafael Leão. Qualora dovesse concretizzarsi l'addio del numero 10 portoghese ——, il Milan si ritroverebbe tra le mani la liquidità necessaria per soddisfare senza indugi le pretese economiche dei capitolini, presentando alla Roma un'offerta interamente cash daper sbloccare immediatamente il semaforo verde.La seconda ipotesi, altrettanto suggestiva e caldeggiata dagli addetti ai lavori, prevede una trattativa imbastita su uno scambio alla pari che risolverebbe un esubero per parte. Christopher Nkunku, ormai ufficialmente escluso dal progetto tecnico di Amorim per ragioni di intensità atletica,. Il profilo del fantasista francese, inoltre, gode di grandissima stima da parte del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, che lo riterrebbe l'innesto ideale per l'attacco della Roma. Questo incastro consentirebbe a entrambi i club di far quadrare i conti senza esborsi di cassa, regalando a ciascun allenatore la pedina ideale per i rispettivi scacchieri.