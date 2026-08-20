Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Diego Moreira, esterno portoghese classe 2004 prelevato dallo Strasburgo, che ha firmato a Casa Milan un contratto fino al 30 giugno 2031 da oltre 3 milioni di euro netti a stagione sotto la regia dell'agente Jorge Mendes. Il calciomercato rossonero si arricchisce così di un innesto di assoluto talento per lo scacchiere tattico del tecnico Rúben Amorim, un'operazione lampo che ha vissuto ore frenetiche prima del fatidico "nero su bianco".

Dietro le quinte del ritardo: la firma a Casa Milan e la regia di Mendes

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Le prime parole da rossonero e il ruolo nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim

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