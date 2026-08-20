Ufficiale l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo: cifre del contratto, il retroscena burocratico e le prime parole del nuovo numero 22
Calciomercato, in quale ruolo giocherà Diego Moreira nel Milan di Amorim? L'analisi
Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Diego Moreira, esterno portoghese classe 2004 prelevato dallo Strasburgo, che ha firmato a Casa Milan un contratto fino al 30 giugno 2031 da oltre 3 milioni di euro netti a stagione sotto la regia dell'agente Jorge Mendes. Il calciomercato rossonero si arricchisce così di un innesto di assoluto talento per lo scacchiere tattico del tecnico Rúben Amorim, un'operazione lampo che ha vissuto ore frenetiche prima del fatidico "nero su bianco".
Dietro le quinte del ritardo: la firma a Casa Milan e la regia di MendesLa firma sul contratto è arrivata ieri sera tardi, oltre l'ora di cena, generando una leggera ansia tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il ritardo sulla tabella di marcia prestabilita aveva persino alimentato i primi dubbi sull'esito dell'idoneità sportiva del ragazzo. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: le lungaggini non erano legate a problemi fisici, bensì alla risoluzione di complessi aspetti burocratici e contrattuali. Non a caso, il potentissimo agente Jorge Mendes è rimasto blindato nella sede rossonera per tutto il pomeriggio, limando ogni singolo dettaglio dell'accordo pluriennale.
Moreira raccoglie l'eredità di Kaká: cifre, Instagram e il retroscena LeãoDiego Moreira indosserà la maglia numero 22, una scelta pesante che evoca inevitabilmente la storia e il mito di Ricardo Kaká. L'investimento del club di Via Aldo Rossi è di quelli pesantissimi: secondo le rilevazioni di Transfermarkt, l'operazione con lo Strasburgo si è concretizzata sulla base di 50 milioni di euro più bonus. Prima dell'annuncio ufficiale, l'esterno ha voluto congedarsi dal suo vecchio pubblico con un post su Instagram: «Grazie per l’amore, per i ricordi e per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme». Un messaggio d'addio che ha immediatamente incassato il "like" di approvazione di Rafael Leão, pronto ad accoglierlo a Milanello.
Le prime parole da rossonero e il ruolo nel 3-4-2-1 di Rúben AmorimSubito dopo l'ufficialità, arrivata poco dopo le ore 22:00, sono arrivate le prime dichiarazioni del neo-acquisto, che si è mostrato lucido e carico per la nuova avventura. Il calciatore ha espresso tutta la sua emozione per l'approdo nel club più titolato d'Italia, sottolineando come la storia e i campioni del passato rappresentino uno stimolo unico. Moreira si è descritto come un ragazzo solare, incline allo scherzo, ma estremamente concentrato sul campo e pronto a sacrificarsi per i compagni e per la maglia.
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