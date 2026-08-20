Ufficiale l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo: cifre del contratto, il retroscena burocratico e le prime parole del nuovo numero 22

Daniele Triolo
- Milano
Dove giocherà Diego Moreira, esterno acquistato dal Milan in questo calciomercato estivo 2026?

Calciomercato, in quale ruolo giocherà Diego Moreira nel Milan di Amorim? L'analisi

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Diego Moreira, esterno portoghese classe 2004 prelevato dallo Strasburgo, che ha firmato a Casa Milan un contratto fino al 30 giugno 2031 da oltre 3 milioni di euro netti a stagione sotto la regia dell'agente Jorge Mendes. Il calciomercato rossonero si arricchisce così di un innesto di assoluto talento per lo scacchiere tattico del tecnico Rúben Amorim, un'operazione lampo che ha vissuto ore frenetiche prima del fatidico "nero su bianco".

Dietro le quinte del ritardo: la firma a Casa Milan e la regia di Mendes

La firma sul contratto è arrivata ieri sera tardi, oltre l'ora di cena, generando una leggera ansia tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il ritardo sulla tabella di marcia prestabilita aveva persino alimentato i primi dubbi sull'esito dell'idoneità sportiva del ragazzo. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: le lungaggini non erano legate a problemi fisici, bensì alla risoluzione di complessi aspetti burocratici e contrattuali. Non a caso, il potentissimo agente Jorge Mendes è rimasto blindato nella sede rossonera per tutto il pomeriggio, limando ogni singolo dettaglio dell'accordo pluriennale.
Diego Moreira, centrocampista AC Milan, è un nuovo acquisto in questo calciomercato estivo 2026

Moreira raccoglie l'eredità di Kaká: cifre, Instagram e il retroscena Leão

Diego Moreira indosserà la maglia numero 22, una scelta pesante che evoca inevitabilmente la storia e il mito di Ricardo Kaká. L'investimento del club di Via Aldo Rossi è di quelli pesantissimi: secondo le rilevazioni di Transfermarkt, l'operazione con lo Strasburgo si è concretizzata sulla base di 50 milioni di euro più bonus. Prima dell'annuncio ufficiale, l'esterno ha voluto congedarsi dal suo vecchio pubblico con un post su Instagram: «Grazie per l’amore, per i ricordi e per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme». Un messaggio d'addio che ha immediatamente incassato il "like" di approvazione di Rafael Leão, pronto ad accoglierlo a Milanello.

Le prime parole da rossonero e il ruolo nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim

Subito dopo l'ufficialità, arrivata poco dopo le ore 22:00, sono arrivate le prime dichiarazioni del neo-acquisto, che si è mostrato lucido e carico per la nuova avventura. Il calciatore ha espresso tutta la sua emozione per l'approdo nel club più titolato d'Italia, sottolineando come la storia e i campioni del passato rappresentino uno stimolo unico. Moreira si è descritto come un ragazzo solare, incline allo scherzo, ma estremamente concentrato sul campo e pronto a sacrificarsi per i compagni e per la maglia. Dal punto di vista tattico, l'allenatore Rúben Amorim ha già in mente un piano preciso per valorizzarlo. L'idea primaria è quella di impiegarlo come esterno sinistro a tutta fascia nel suo collaudato 3-4-2-1, sfruttando la sua gamba e la sua capacità di saltare l'uomo. Tuttavia, l'ex Strasburgo garantisce una grandissima duttilità: all'occorrenza può agire anche qualche metro più avanti, occupando la posizione di trequartista sotto punta per spaccare in due le difese avversarie.

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