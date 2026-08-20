Milan, Gonçalo Inácio ancora possibile? Dal Portogallo frenano: ecco i dettagli

Il Milan cerca un difensore per Ruben Amorim: resta viva la pista Gonçalo Inácio, ma lo Sporting fa muro. Clausola da 60 milioni e non solo. I dettagli

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Continuano le notizie sul mercato del Milan: i rossoneri sono chiaramente alla ricerca di un altro difensore per rinforzare la rosa di Ruben Amorim e tra i candidati resta ancora Gonçalo Inácio, difensore portoghese dello Sporting accostato al Diavolo dai primissimi giorni di mercato.

Notizie a riguardo arrivano direttamente dal Portogallo e in particolare da A Bola: al momento non c'è nessuna trattativa tra i due club per il classe 2001 e un passaggio al Milan viene descritto come non praticabile per due motivi. Il difensore ha una clausola rescissoria molto alta da 60 milioni di euro e in più è da poco diventato il nuovo capitano dello Sporting. La partenza di Gonçalo Inácio non è all'ordine del giorno.

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Caratteristiche tecniche e il legame con Ruben Amorim

Gonçalo Inácio è un difensore centrale molto moderno di piede mancino ed è un calciatore che ha nell'impostazione dal basso una delle sua qualità maggiori: è proprio per questo motivo che potrebbe essere una delle richieste di Amorim per questo mercato. L'allenatore portoghese lo ha già allenato ai tempi proprio dello Sporting e non servirebbe poi tanto tempo per vederlo già inserito negli ingranaggi del Milan.

Il punto però è chiaro: dalle notizie portoghesi servirebbe di fatto pagare la clausola molto alta per liberarlo, difficile pensare che il Milan possa fare una mossa del genere.

Le necessità tattiche nella difesa dei rossoneri

Il centrale di difesa resta comunque una necessità per il club rossonero: manca ancora un calciatore in grado di trattare il pallone molto bene dal basso. Il solo Mario Gila rischia di non bastare in un contesto calcistico molto particolare e offensivo come quello che vorrà impostare Ruben Amorim.

Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, sia per quanto riguarda Gonçalo Inácio, sia per quanto riguarda altri difensori.

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