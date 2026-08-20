Il calciomercato del Milan potrebbe registrare un'inaspettata partenza a centrocampo: Samuele Ricci è finito nel mirino del Como di Cesc Fàbregas. Il mediano italiano classe 2001, pur non facendo parte della lista degli esuberi di Rúben Amorim (come Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku), ha già dato il suo totale gradimento al trasferimento in riva al Lario per trovare maggiore spazio e disputare la prestigiosa vetrina della Champions League.

La pole position del Como e i motivi dell'addio al Milan

Trattativa Milan-Como: nodi su cifre e formule

Il bilancio di Ricci in rossonero e la nuova sfida con Fàbregas

Dopo un timido e iniziale interessamento da parte di Atalanta e Bologna, il Como ha effettuato il sorpasso decisivo e si è piazzato in pole position per assicurarsi le prestazioni del centrocampista toscano. Ricci ha preso seriamente in considerazione l'idea di salutare la maglia rossonera dopo aver constatato la foltissima concorrenza nel reparto mediano del Diavolo. Chiuso nelle gerarchie da mostri sacri e giovani promesse come Luka Modrić, Adrien Rabiot, Ardon Jashari, Yunus Musah e il talento emergente Christian Comotto, il numero 4 ha capito che a Milano lo spazio a disposizione sarebbe stato fortemente limitato.Nonostante l'accordo di massima già raggiunto con il calciatore, la trattativa tra il Milan e la dirigenza comasca è tutt'altro che conclusa,. I due club devono ancora trovare la quadra definitiva sia sulla formula del trasferimento sia sulle cifre reali dell'operazione. Via Aldo Rossi non ha intenzione di svendere il ragazzo, acquistato appena un anno fa dal Torino per 24,5 milioni di euro complessivi (bonus inclusi) più il 10% sulla futura rivendita a favore dei granata.La sensazione diffusa tra gli addetti ai lavori è che l'affare andrà in porto, ma serviranno ancora alcuni giorni di trattative per limare i dettagli economici. Samuele Ricci si appresta così a salutare il Milan dopo una sola stagione in cui ha collezionato 34 presenze totali tra Serie A e Coppa Italia, accumulando 1.498 minuti sul terreno di gioco. Al suo attivo si registrano anche 4 assist e una rete, siglata il 28 ottobre 2025 nel pareggio per 1-1 contro l'Atalanta. Sotto la guida di Cesc Fàbregas, il regista azzurro avrebbe finalmente l'opportunità di prendersi le chiavi del centrocampo da protagonista assoluto.