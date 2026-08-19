Milan e Como hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Samuele Ricci: l'annuncio di Gianluca Di Marzio e l'ultimo nodo da sciogliere
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Nel giorno della firma di Diego Moreira, il Milan potrebbe chiudere anche un'operazione in uscita. Dopo gli aggiornamenti del pomeriggio sui nuovi contatti tra Milan e Como per discutere del trasferimento di Samuele Ricci, i due club hanno raggiunto un'intesa di massima sull'operazione.
Milan-Como, accordo di massima per RicciStando a quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio account X, Milan e Como avrebbero raggiunto un accordo verbale per il trasferimento di Ricci in biancoblù. L'operazione dovrebbe svolgersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, scrive il giornalista di 'Sky Sport'. Prima di ufficializzare l'operazione, però, i lariani dovranno risolvere un problema di sovraffollamento a metà campo.
Gli esuberi del Como e il piano per arrivare a RicciCome racconta Di Marzio, se il Como vorrà davvero prendere Ricci dal Milan dovrà prima sfoltire il proprio centrocampo. In questo momento, la mediana di Fabregas conta otto giocatori:
- Luis Milla Manzanares
- Maxence Cacqueret
- Adrian Lahdo
- Maximo Perrone
- Matthias Braunhoder
- Fabio Rispoli
- Lucas Da Cunha
- Riccardo Cassano
- Luca Mazzitelli
L'indiziato numero uno a salutare il Como per lasciare spazio a Ricci sembra essere Mazzitelli. Secondo l'esperto di mercato, una cessione potrebbe bastare ai lariani per siglare l'ex centrocampista del Torino. Nelle scorse settimane si era mossa anche l'Atalanta, ma il club di Fabregas sembra aver definitivamente superato la concorrenza.
La conferma di MarchettiSubito dopo l'annuncio di Di Marzio, anche Luca Marchetti è intervenuto in diretta a 'Sky Sport' per confermare quanto riportato dal collega:
“Milan e Como hanno già un accordo per il trasferimento di Ricci in prestito con diritto di riscatto. L'operazione, tuttavia, resta in stand-by: i lariani devono prima liberare un posto a centrocampo con una cessione”.
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