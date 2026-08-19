Nuovo incontro tra l'entourage di Rafael Leao e il super agente portoghese Jorge Mendes: Gianluca Di Marzio svela quanto successo a Casa Milan
Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto
Iniziano ad emergere i primi dettagli del pomeriggio a Casa Milan di Jorge Mendes, che ha trascorso quasi sei ore in sede per dialogare con la dirigenza rossonera. Secondo Gianluca Di Marzio, il super agente portoghese si sarebbe incontrato con l'agente di Rafael Leao. E il motivo è chiaro.
Di Marzio: "Vertice a Casa Milan tra Mendes e l'agente di Leao"Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio account X, a Casa Milan ci sarebbe stato un incontro tra l'entourage di Leao e il super agente portoghese Jorge Mendes. Il Galatasaray si è reso disponibile ad alzare l'offerta sopra i 40 milioni di euro, ma la società rossonera resta ferma sulle proprie richieste, scrive il giornalista di 'Sky Sport'.
Il retroscena sull'offerta del Galatasaray e la richiesta del MilanPochi giorni fa, il Galatasaray ha presentato al Milan un'offerta da 35 milioni di euro per acquistare Leao. Proposta prontamente rispedita al mittente dalla società rossonera, che punta ad incassare tra i 50 e i 60 milioni dalla cessione del portoghese. Un ulteriore nodo è rappresentato dalle pretese del giocatore: il numero 10 chiede un ingaggio da almeno 12 milioni di euro netti a stagione per accettare il trasferimento in Turchia. Prendono quota, dunque, le piste arabe e inglesi.
I sondaggi dalla Premier League e dall'ArabiaLeao gradirebbe un trasferimento in Premier League, ma i sondaggi del Chelsea non si sono mai tramutati in un interesse concreto. Stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', i 'Blues' potrebbero aprire ad uno scambio con Pedro Neto: ipotesi che non trova conferma da altre fonti e che, al momento, appare molto difficile. Come svelato da Fabrizio Romano, anche alcuni club di Saudi Pro League stanno monitorando attentamente la situazione del portoghese. In Via Aldo Rossi, tuttavia, non sono ancora state recapitate offerte ufficiali. Tutto è ancora bloccato e il tempo inizia a stringere: Leao ha ancora 13 giorni per trovarsi una nuova squadra, altrimenti sarà costretto a restare al Milan.
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