Iniziano ad emergere i primi dettagli del pomeriggio a Casa Milan di Jorge Mendes, che ha trascorso quasi sei ore in sede per dialogare con la dirigenza rossonera. Secondo Gianluca Di Marzio, il super agente portoghese si sarebbe incontrato con l'agente di Rafael Leao. E il motivo è chiaro.

Di Marzio: "Vertice a Casa Milan tra Mendes e l'agente di Leao"

Il retroscena sull'offerta del Galatasaray e la richiesta del Milan

I sondaggi dalla Premier League e dall'Arabia

Stando a quanto riportato dall'esperto di mercatosul proprio account X, aci sarebbe stato un incontro trae il super agente portogheseIlsi è reso disponibile ad alzare l'offerta sopra i 40 milioni di euro, ma la società rossonera resta ferma sulle proprie richieste, scrive il giornalista di 'Sky Sport'.Pochi giorni fa, ilha presentato alun'offerta daper acquistare. Proposta prontamente rispedita al mittente dalla società rossonera, che punta ad incassare tdalla cessione del portoghese. Un ulteriore nodo è rappresentato dalle pretese del giocatore: il numero 10 chiedeper accettare il trasferimento in Turchia. Prendono quota, dunque, le piste arabe e inglesi.gradirebbe un trasferimento in, ma i sondaggi delnon si sono mai tramutati in un interesse concreto. Stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', i 'Blues' potrebbero aprire ad uno scambio con: ipotesi che non trova conferma da altre fonti e che, al momento, appare molto difficile. Come svelato daanche alcuni club distanno monitorando attentamente la situazione del portoghese. In Via Aldo Rossi, tuttavia, non sono ancora state recapitate offerte ufficiali. Tutto è ancora bloccato e il tempo inizia a stringere:haper trovarsi una nuova squadra, altrimenti sarà costretto a restare al