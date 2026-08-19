Mercato Milan, all'hotel Melià è arrivato il procuratore Mendes. Summit in arrivo? | PM

Giornata importantissima a Casa Milan, dove ha fatto visita Jorge Mendes per fare il punto sul mercato. Il prossimo acquisto dei rossoneri potrebbe essere un difensore e il super agente portoghese vorrebbe portare un altro suo assistito alla corte di Ruben Amorim. Novità importanti anche sulla situazione di Ethan Nwaneri, con una mossa a sorpresa dell'Arsenal che potrebbe favorire il trasferimento in Italia del classe 2006.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

La giornata di Mendes a Casa Milan

Milan, proposto Tiago Gabriel

La missione milanese di Mendes è iniziata poco dopo l'ora di pranzo, quando si è presentato all'hotel Melià per raggiungere. Qualche istante dopo, il super agente portoghese si è recato aper aiutare la dirigenza rossonera a pianificare le prossime mosse di mercato. Il proprietario dell'agenzia 'GESTIFUTE' è rimasto in sede perproponendo alcuni giocatori della sua scuderia al club di Via Aldo Rossi.Stando a quanto riportato dasul proprio account X,avrebbe ripropostoalnel corso delle sue ore in Italia. Il portoghese non è l'unico nome dei rossoneri per la difesa, ma secondo l'esperto di mercato ci sarebbero già stati dei contatti con il. Sulle tracce del centrale ci sono anche, ma il canale preferenziale tra il suo agente e il club di Via Aldo Rossi potrebbero agevolare l'operazione.

Per favorire l'ingresso di un nuovo difensore, il Milan deve risolvere la questione Tomori. In questa sessione di mercato, Gerry Cardinale ci ha abituati a spendere anche prima di vendere, ma in queste ultime settimane della sessione estiva occorre trovare una soluzione anche per gli esuberi. Sul centrale inglese, attualmente fuori rosa, si registra l'interesse della Juventus e di alcuni club di Premier League. La società rossonera punta ad incassare tra i 15 e i 20 milioni per finanziare un nuovo colpo.

Idea scambio Ruben Dias-Leao

Secondo 'SportMediaset', Mendes starebbe provando ad organizzare un clamoroso scambio: Leão al Manchester City e Rúben Dias al Milan . La trattativa non è delle più semplici, ma potrebbe essere risolta proprio dal super agente portoghese con un

Chiariamo subito, in questo momento si tratta di una suggestione e sarebbe molto difficile riuscire a trovare la quadra per tutte le parti coinvolte. Ma mai dire mai nel mercato, specialmente in una sessione in cui il Diavolo ha speso tantissimi milioni senza cedere.

L'Arsenal apre al prestito di Nwaneri

Stando a quanto riportato da, giornalista della 'BBC', l'avrebbe deciso di aprire aldi. Il ragazzo ha già espresso la propria volontà di intraprendere una nuova esperienza, ma il club vuole evitare di perdere a titolo definitivo il suo cartellino. La cessione potrebbe basarsi sulla formula di un

Il prestito permetterebbe al Milan di risparmiare 40 milioni di euro per il cartellino. L'unica spesa da coprire sarebbe l'ingaggio del giocatore, vale a dire 4,5 milioni (lordi). Resta da capire se la dirigenza rossonera voglia accettare le condizioni dell'Arsenal, punti comunque a strappare un diritto di riscatto o preferisca virare su altri obiettivi.