Ufficialmente non è ancora fuori dal progetto, ma Ruben Amorim se ne libererebbe volentieri in caso di offerte ritenute congrue dalla società. Il futuro di Samuele Ricci è sempre più distante dal Milan, che è pronto a scaricarlo dopo una sola stagione. Tra i club più interessati all'uscita del classe 2001 c'è il Como, che sta muovendo dei passi avanti per arrivare all'ex centrocampista del Torino.

La prima stagione di Ricci al Milan

Presenze: 31

31 Gol: 1

1 Assist: 4

4 Passaggi riusciti: 583 (90,1%)

583 (90,1%) Grandi occasioni create: 5

Calciomercato Milan, il Como non molla Ricci: le ultime da Pedullà

La concorrenza dell'Atalanta

Arrivato il 3 luglio 2025 dal Torino per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus,non è riuscito a trovare continuità nella sua prima stagione al. Le presenze da titolare sono soltanto 11, per un totale di. Di seguito, alcune statistiche interessanti della sua annata in maglia rossonera:Stando a quanto riportato dal giornalista di 'Sportitalia'sul proprio account X,sarebbero ancora in contatto per discutere del trasferimento di. I dialoghi stanno andando avanti da domenica scorsa, con le parti alla ricerca di un accordo. Il nodo resta legato alla: i rossoneri spingono per una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, mentre i lariani che puntano a strappare diritto di riscatto. L'intesa si potrebbe raggiungere sulla base di unIl club di Cesc Fabregas che ha bisogno di calciatori italiani per leNei giorni scorsi si era registrato anche l'interesse dell'. Maurizio Sarri è un grande ammiratore die aveva già provato a portarlo alla Lazio la scorsa estate. I contatti con la 'Dea', tuttavia, si sono fermati, scrive. Un'indiscrezione che, se dovesse essere confermata, restringerebbe il cerchio degli ammiratori dell'ex Torino al solo