Il Como non molla Samuele Ricci: nuovi contatti con il Milan per provare a trovare un'intesa. Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa da Alfredo Pedullà
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Ufficialmente non è ancora fuori dal progetto, ma Ruben Amorim se ne libererebbe volentieri in caso di offerte ritenute congrue dalla società. Il futuro di Samuele Ricci è sempre più distante dal Milan, che è pronto a scaricarlo dopo una sola stagione. Tra i club più interessati all'uscita del classe 2001 c'è il Como, che sta muovendo dei passi avanti per arrivare all'ex centrocampista del Torino.
La prima stagione di Ricci al MilanArrivato il 3 luglio 2025 dal Torino per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus, Ricci non è riuscito a trovare continuità nella sua prima stagione al Milan. Le presenze da titolare sono soltanto 11, per un totale di 1.297 minuti in campo. Di seguito, alcune statistiche interessanti della sua annata in maglia rossonera:
- Presenze: 31
- Gol: 1
- Assist: 4
- Passaggi riusciti: 583 (90,1%)
- Grandi occasioni create: 5
Calciomercato Milan, il Como non molla Ricci: le ultime da PedullàStando a quanto riportato dal giornalista di 'Sportitalia' Alfredo Pedullà sul proprio account X, Milan e Como sarebbero ancora in contatto per discutere del trasferimento di Ricci. I dialoghi stanno andando avanti da domenica scorsa, con le parti alla ricerca di un accordo. Il nodo resta legato alla formula: i rossoneri spingono per una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, mentre i lariani che puntano a strappare diritto di riscatto. L'intesa si potrebbe raggiungere sulla base di un diritto di riscatto condizionato. Il club di Cesc Fabregas che ha bisogno di calciatori italiani per le liste UEFA.
La concorrenza dell'AtalantaNei giorni scorsi si era registrato anche l'interesse dell'Atalanta. Maurizio Sarri è un grande ammiratore di Ricci e aveva già provato a portarlo alla Lazio la scorsa estate. I contatti con la 'Dea', tuttavia, si sono fermati, scrive Pedullà. Un'indiscrezione che, se dovesse essere confermata, restringerebbe il cerchio degli ammiratori dell'ex Torino al solo Como.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Ufficiale Milan, Diego Moreira ha firmato: "Sono emozionato e anche un po' incredulo"
News Calciomercato
Milan, accordo raggiunto con il Como per Ricci: ma c'è un ultimo ostacolo da superare
News Calciomercato
Milan, la folle giornata di Mendes in sede. Tre obiettivi di mercato. L'Arsenal apre per Nwaneri
Live
Mercato Milan LIVE | Mendes e Moreira lasciano Casa Milan. Novità su Nwaneri. Kostić via in prestito
News Calciomercato
Mendes a Milano: clamoroso incrocio tra Leão e Rúben Dias? Ecco i dettagli
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti