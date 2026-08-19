Andrej Kostić va in Olanda. Fikayo Tomori e Youssouf Fofana hanno mercato all'estero, mentre il Como stringe per Samuele Ricci ma il Milan fissa il prezzo
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
L'avvento di Rúben Amorim sulla panchina del Milan ha dato il via a una vera e propria epurazione interna. La dirigenza di Via Aldo Rossi è attesa da giorni di lavoro frenetico per sfoltire una rosa extralarge e piazzare tutti i profili fuori dal progetto tecnico. I primi movimenti ufficiali hanno già tracciato la via: Ismaël Bennacer ha salutato il club con una risoluzione consensuale del contratto, mentre i giovani Zachary Athekame e David Odogu si sono trasferiti in Ligue 1, entrambi in prestito secco, rispettivamente all'Olympique Lione e al Tolosa. In dirittura d'arrivo anche il prestito secco del classe 2007 Andrej Kostić allo Sparta Rotterdam.
I casi spinosi di Milanello: le pretendenti per Tomori e FofanaIl lavoro più complesso per la dirigenza riguarda i big sacrificati dall'allenatore portoghese. In cima alla lista dei partenti ci sono Fikayo Tomori e Youssouf Fofana. Il difensore inglese, ormai ufficialmente fuori rosa, gode di grandissimo mercato: in Serie A si registra l'interesse di Lazio e Juventus, mentre in Premier League il centrale è monitorato da Coventry City, Newcastle e Liverpool.
Discorso analogo per il mediano francese Fofana, finito anch'egli ai margini. Su di lui si sta scatenando una vera e propria asta internazionale: oltre alla sponda bianconera della Juventus in Italia, il centrocampista piace molto al Beşiktaş in Turchia, a Betis e Villarreal in Spagna, e alla coppia di Premier League formata da Crystal Palace e Nottingham Forest. Per entrambi il Milan cerca la sistemazione definitiva per alleggerire il monte ingaggi e finanziare le ultime entrate.
La linea mediana e i prestiti: i destini di Bondo, Terracciano e Samuele RicciOltre alle situazioni caldissime legate a Christopher Nkunku (diviso tra RB Lipsia e Newcastle), Rafael Leão e Santiago Giménez, la dirigenza deve ricollocare diverse seconde linee. Filippo Terracciano è cercato da Monza e Udinese, pronte ad accoglierlo in prestito per la stagione appena iniziata. Discorso simile per Warren Bondo, che ha attirato le attenzioni francesi di Lens e Rennes, disposte a imbastire un'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.
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