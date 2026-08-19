L'avvento di Rúben Amorim sulla panchina del Milan ha dato il via a una vera e propria epurazione interna. La dirigenza di Via Aldo Rossi è attesa da giorni di lavoro frenetico per sfoltire una rosa extralarge e piazzare tutti i profili fuori dal progetto tecnico. I primi movimenti ufficiali hanno già tracciato la via: Ismaël Bennacer ha salutato il club con una risoluzione consensuale del contratto, mentre i giovani Zachary Athekame e David Odogu si sono trasferiti in Ligue 1, entrambi in prestito secco, rispettivamente all'Olympique Lione e al Tolosa. In dirittura d'arrivo anche il prestito secco del classe 2007 Andrej Kostić allo Sparta Rotterdam.

I casi spinosi di Milanello: le pretendenti per Tomori e Fofana

Il lavoro più complesso per la dirigenza riguarda i big sacrificati dall'allenatore portoghese. In cima alla lista dei partenti ci sono. Il difensore inglese, ormai ufficialmente fuori rosa, gode di grandissimo mercato: in Serie A si registra l'interesse di Lazio e Juventus, mentre in Premier League il centrale è monitorato da Coventry City, Newcastle e Liverpool.

Discorso analogo per il mediano francese Fofana, finito anch'egli ai margini. Su di lui si sta scatenando una vera e propria asta internazionale: oltre alla sponda bianconera della Juventus in Italia, il centrocampista piace molto al Beşiktaş in Turchia, a Betis e Villarreal in Spagna, e alla coppia di Premier League formata da Crystal Palace e Nottingham Forest. Per entrambi il Milan cerca la sistemazione definitiva per alleggerire il monte ingaggi e finanziare le ultime entrate.

La linea mediana e i prestiti: i destini di Bondo, Terracciano e Samuele Ricci

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Oltre alle situazioni caldissime legate a Christopher Nkunku (),, la dirigenza deve ricollocare diverse seconde linee.è cercato da Monza e Udinese, pronte ad accoglierlo in prestito per la stagione appena iniziata. Discorso simile per, che ha attirato le attenzioni francesi di Lens e Rennes, disposte a imbastire un'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.Più intricato il nodo che avvolge. Il centrocampista italiano piace all'Atalanta e, soprattutto, al Como. I lariani spingono per un prestito con diritto di riscatto, ma la linea del Milan in questo caso è decisamente più rigida: per lasciar partire l'ex Torino, il club rossonero intende monetizzare subito una cifra non inferiore ai, accettando solo una cessione a titolo definitivo o una formula con obbligo di riscatto condizionato. Il Milan si prepara a cambiare radicalmente pelle, inaugurando un nuovo corso dai contorni totalmente inediti.