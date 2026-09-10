Matteo Gabbia, difensore del Milan, torna ad allenarsi in gruppo dopo l'infiammazione alla caviglia: la situazione in vista del match contro la Lazio

Matteo Chini
- Milano
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Buone notizie da Milanello, dove la squadra si sta allenando agli ordini di Ruben Amorim in vista del match contro la Lazio, in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00 presso lo 'Stadio Olimpico' di Roma. Nel corso della seduta mattutina, il difensore Matteo Gabbia è tornato in gruppo dopo l'infiammazione alla caviglia che lo aveva costretto a saltare la gara di Torino contro la Juventus.

Gabbia a disposizione per Lazio-Milan

Come appreso dalla redazione di PianetaMilan, il centrale classe 1999 sarà regolarmente a disposizione di Amorim per Lazio-Milan. Resta molto difficile vederlo in campo dal 1' minuto, con Koni De Winter che dovrebbe essere confermato dopo la buona prova contro i bianconeri. Il tecnico portoghese ha in mente un piano di recupero mirato per reintegrare Gabbia dopo i recenti problemi fisici.
Matteo Gabbia, difensore Milan

Il piano di Amorim per Gabbia

Nelle prime tre uscite stagionali, Gabbia ha collezionato solo 17 minuti sul terreno di gioco. Gli appena due giorni di allenamento a disposizione non offrono garanzie ad Amorim, che vuole evitare ricadute in vista di una stagione che si preannuncia densa di impegni. Per rivedere il centrale cresciuto a Vismara titolare bisognerà attendere la sfida contro il Benfica, fissata per mercoledì 16 settembre e valida per la 1ª giornata della league phase della UEFA Europa League 2026/2027.

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