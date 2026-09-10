Matteo Gabbia, difensore del Milan, torna ad allenarsi in gruppo dopo l'infiammazione alla caviglia: la situazione in vista del match contro la Lazio
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Buone notizie da Milanello, dove la squadra si sta allenando agli ordini di Ruben Amorim in vista del match contro la Lazio, in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00 presso lo 'Stadio Olimpico' di Roma. Nel corso della seduta mattutina, il difensore Matteo Gabbia è tornato in gruppo dopo l'infiammazione alla caviglia che lo aveva costretto a saltare la gara di Torino contro la Juventus.
Gabbia a disposizione per Lazio-MilanCome appreso dalla redazione di PianetaMilan, il centrale classe 1999 sarà regolarmente a disposizione di Amorim per Lazio-Milan. Resta molto difficile vederlo in campo dal 1' minuto, con Koni De Winter che dovrebbe essere confermato dopo la buona prova contro i bianconeri. Il tecnico portoghese ha in mente un piano di recupero mirato per reintegrare Gabbia dopo i recenti problemi fisici.
Il piano di Amorim per GabbiaNelle prime tre uscite stagionali, Gabbia ha collezionato solo 17 minuti sul terreno di gioco. Gli appena due giorni di allenamento a disposizione non offrono garanzie ad Amorim, che vuole evitare ricadute in vista di una stagione che si preannuncia densa di impegni. Per rivedere il centrale cresciuto a Vismara titolare bisognerà attendere la sfida contro il Benfica, fissata per mercoledì 16 settembre e valida per la 1ª giornata della league phase della UEFA Europa League 2026/2027.
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