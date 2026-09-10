Gullit, occhi al cielo alla domanda su Leão: "L'addio al Milan? Non è un fuoriclasse ..."

Buone notizie da Milanello, dove la squadra si sta allenando agli ordini di Ruben Amorim in vista del match contro la Lazio, in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00 presso lo 'Stadio Olimpico' di Roma. Nel corso della seduta mattutina, il difensore Matteo Gabbia è tornato in gruppo dopo l'infiammazione alla caviglia che lo aveva costretto a saltare la gara di Torino contro la Juventus.

Gabbia a disposizione per Lazio-Milan

Il piano di Amorim per Gabbia