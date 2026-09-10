Tra il Milan e Christian Pulisic non risulta alcuna trattativa per il rinnovo di contratto. Le notizie circolate nelle ultime ore su un presunto avvio dei dialoghi non trovano riscontro nelle verifiche effettuate dalla redazione di PianetaMilan. Il club rossonero e l’entourage del giocatore non si sono seduti a nessun tavolo, né hanno in agenda incontri a breve. Questo, però, non mette in discussione la permanenza dello statunitense a Milano.

Milan, il punto sul rinnovo di Pulisic

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