Nessuna trattativa con Christian Pulisic per il rinnovo di contratto, ma il suo futuro al Milan non è in bilico: l'esclusiva di PianetaMilan
Tra il Milan e Christian Pulisic non risulta alcuna trattativa per il rinnovo di contratto. Le notizie circolate nelle ultime ore su un presunto avvio dei dialoghi non trovano riscontro nelle verifiche effettuate dalla redazione di PianetaMilan. Il club rossonero e l’entourage del giocatore non si sono seduti a nessun tavolo, né hanno in agenda incontri a breve. Questo, però, non mette in discussione la permanenza dello statunitense a Milano.
Milan, il punto sul rinnovo di PulisicL'accordo firmato nell’estate del 2023 scade il 30 giugno del 2027, ma la società rossonera ha in mano un'opzione unilaterale per allungarlo automaticamente di un’ulteriore stagione. Il tutto senza dover rinegoziare cifre o termini. Di fatto, il Milan non corre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero.
Le vere intenzioni del clubL’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ parlava di contatti in corso per rinnovare il contratto del classe 1998. Tuttavia, la dirigenza rossonera, forte degli accordi già scritti, non ha alcuna fretta. L’intenzione del Milan è quella di trattenere Pulisic in rosa, ma senza necessariamente sottoscrivere un nuovo accordo: l’ipotesi più probabile sembra proprio l’attivazione della clausola per estendere la permanenza a Milano del giocatore fino al 2028. Poi, con calma, le parti lavoreranno per trovare una soluzione a lungo termine.
Le sirene dagli Stati Uniti e la posizione di CardinaleIn estate, il New York City FC, controllato dal City Group, era pronto a fare sul serio per portare Pulisic in MLS. Il giocatore aveva preso in seria considerazione il ritorno negli Stati Uniti, ma l’intervento di Gerry Cardinale ha fatto saltare il banco. Il proprietario del Milan si è opposto alla cessione dell'americano, spiegandogli la sua centralità nel progetto rossonero e convincendolo a restare in Italia.
Il rientro in campoTornando al campo, Pulisic ha smaltito quasi del tutto il problema alla tibia rimediato al Mondiale ed è pronto al suo esordio stagionale. Ruben Amorim non lo ha ancora impiegato per evitare ricadute, ma contro la Lazio potrebbe finalmente concedergli uno spezzone di gara. La sua caratteristiche gli permettono di giocare sia sulla trequarti sia come falso nove, offrendo al tecnico portoghese un’arma in più per alzare il tasso di pericolosità della squadra.
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